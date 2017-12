IFM Therapeutics LLC nomme le Dr Michael Heneka au comité consultatif clinique







L'expert en neuro-inflammation, internationalement reconnu, va apporter des conseils médicaux et cliniques stratégiques pour les programmes de R & D axés sur le système immunitaire inné

BOSTON et BONN, Allemagne, 20 décembre 2017 /PRNewswire/ -- IFM Therapeutics, LLC (IFM), une entreprise privée de biopharmacie, axée sur le développement de traitements qui modulent de nouvelles cibles dans le système immunitaire inné afin de traiter les troubles inflammatoires et le cancer, a annoncé aujourd'hui la nomination du Dr Michael Heneka à son comité consultatif clinique. M. Heneka, qui a exercé les fonctions de directeur du département des maladies neurodégénératives et de psychogériatrie à l'hôpital universitaire de Bonn, en Allemagne, rejoindra un groupe de sept éminents pionniers de l'immunothérapie au sein du comité consultatif clinique d'IFM Therapeutics.

« IFM Therapeutics fait progresser des recherches révolutionnaires visant à comprendre les rôles que jouent le système immunitaire inné et l'inflammation chronique dans certaines des maladies les plus graves au monde », a déclaré M. Heneka. « Je suis heureux de rejoindre le comité consultatif clinique d'IFM et d'apporter des conseils cliniques et scientifiques pour aider à faire progresser leurs programmes stimulants, qui sont susceptibles d'améliorer la vie de millions de patients atteints de troubles neuro-inflammatoires. »

M. Heneka est l'un des experts mondiaux de la neuro-inflammation. Ses travaux de recherche se sont traduits par une meilleure compréhension des mécanismes moléculaires de l'activation immunitaire innée dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, la sclérose latérale amyotrophique (SLA), la maladie de Parkinson et d'autres troubles neurodégénératifs. À titre d'exemple, M. Heneka et Eicke Latz, co-fondateur d'IFM, ont été les premiers à définir le rôle essentiel de l'activation de l'inflammasome NLRP3 dans la pathogenèse de la maladie d'Alzheimer. Auteur de 150 publications revues par les pairs, M. Heneka a occupé des postes prestigieux dans le monde entier au cours de sa carrière. Il a notamment été enseignant-chercheur dans le département des neurosciences de l'université Case Western Reserve à Cleveland, aux États-Unis, et a été titulaire de chaires de neurologie moléculaire à l'université de Münster (WWU) et de neurosciences cliniques à l'université Rheinische Friedrich-Wilhelms de Bonn.

En plus de ses fonctions de médecin, chercheur, examinateur et professeur, le Dr Heneka supervise un groupe de recherche translationnelle qui travaille à améliorer des traitements préventifs, pointus et susceptibles de modifier la maladie chez les patients souffrant de maladies neurodégénératives. Le laboratoire Heneka est axé sur les biomarqueurs pour la détection précoce des maladies, sur de nouvelles cibles pour l'intervention thérapeutique, ainsi que sur des approches uniques à l'égard de la consultation des patients et de la gestion des maladies.

« Le Dr Michael Heneka a consacré sa carrière à la lutte contre les maladies neurodégénératives dont tout un chacun connaît l'existence depuis longtemps, mais pour lesquelles peu d'interventions thérapeutiques efficaces ont été développées », a déclaré H. Martin Seidel, vice-président exécutif de la recherche et du développement chez IFM. « En nous appuyant sur le travail de Michael, nous avons commencé à comprendre la façon dont le système immunitaire inné, et plus particulièrement l'activation de l'inflammasome NLRP3, entraînent des maladies telles que la maladie d'Alzheimer et la SLA. Nous sommes très heureux de l'accueillir au sein de notre comité consultatif clinique et avons hâte de bénéficier de la précieuse contribution qu'il nous apportera à l'avenir. »

M. Heneka a terminé ses études de médecine à l'université de Tübingen, Allemagne, en 1996 et a obtenu son diplôme de médecine en 1998 à l'Institut de pharmacologie et de toxicologie de la faculté. Il a effectué un postdoctorat dans le laboratoire de Douglas L. Feinstein à l'université d'Illinois à Chicago, aux États-Unis, a obtenu la certification du comité en neurologie en 2002 et a reçu sa qualification de professeur de neurologie en 2003.

À propos d'IFM Therapeutics, LLC

IFM Therapeutics, LLC est une entreprise privée de biopharmacie, basée à Boston, dans le Massachusetts. L'entreprise a été créée par un groupe international d'éminents scientifiques et médecins qui ont consacré des décennies à comprendre l'immunité innée et le rôle qu'elle joue dans la régulation du système immunitaire. L'équipe d'IFM a découvert et développé de petites molécules qui modulent de nouvelles cibles dans le système immunitaire inné et servent de traitements de dernière génération pour le cancer, l'auto-immunité et les troubles inflammatoires. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.ifmthera.com.

