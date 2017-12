Risque minime de transfert de pathogènes au saumon sauvage, selon une évaluation des risques







OTTAWA, le 20 déc. 2017 /CNW/ - La recherche scientifique joue un rôle important pour orienter nos choix de politiques en matière d'activités aquacoles durables et de gestion. Pêches et Océans Canada (MPO) publie aujourd'hui un avis scientifique sur l'évaluation du risque d'un possible transfert du virus de la nécrose hématopoïétique infectieuse (vNHI) des salmonicultures de l'Atlantique au saumon rouge du fleuve Fraser dans la région des îles Discovery de la Colombie-Britannique.

Ce rapport conclut que le risque d'un possible transfert du vNHI du saumon de l'Atlantique élevé dans la région des îles Discovery aux populations de saumon rouge du fleuve Fraser est minime. Les pratiques actuelles de gestion de la santé du poisson, entre autres la vaccination et l'éradication du poisson contaminé, aident à réduire ce risque au minimum. L'avis de ce rapport est le fruit d'un consensus.

Il s'agit du premier d'une série de rapports visant à évaluer le risque de transfert de pathogènes, provenant des activités aquacoles, au poisson sauvage et à l'environnement dans la région des îles Discovery. Tous les rapports seront rendus publics. Le MPO a mené une analyse dans le cadre de l'Initiative des sciences de l'aquaculture pour l'évaluation des risques environnementaux. La demande d'avis scientifiques auprès du Secrétariat canadien de consultation scientifique vient appuyer le rôle de gestion du MPO en matière d'aquaculture en Colombie-Britannique et correspond aux recommandations du rapport de la Commission Cohen concernant les risques de transfert de pathogènes aux populations de poissons sauvages à partir des fermes piscicoles.

Le groupe d'examen par les pairs était composé de 39 experts de disciplines diverses, sélectionnés en fonction de leur expertise et de leurs connaissances. La participation du groupe englobait l'expertise scientifique du MPO, les provinces, le milieu universitaire (canadien et international), les peuples autochtones et les parties intéressées.

Faits en bref

Le vNHI est originaire de l'environnement de l'océan Pacifique et même s'il affecte le saumon sauvage, c'est le saumon de l'Atlantique d'élevage qui est plus vulnérable à cette maladie.

Le processus d'examen par les pairs permet d'examiner et de contester l'information scientifique en vue d'aboutir à un consensus objectif. Les processus d'examen scientifique par les pairs sont fondés sur des preuves, objectifs, impartiaux et respectueux.

L'Initiative des sciences de l'aquaculture pour l'évaluation des risques environnementaux vise à résumer les connaissances scientifiques et fournit des avis scientifiques axés sur les risques pour appuyer la prise de décision scientifique en matière d'aquaculture durable.

Citation

« Notre gouvernement est résolument engagé à s'appuyer sur des faits scientifiques. Nous avons recours aux avis scientifiques lorsque nous devons prendre des décisions concernant la gestion des écosystèmes et des stocks de poissons, et cette évaluation des risques nous fournit des informations scientifiques et claires pour nous aider à y parvenir. »

L'honorable Dominic LeBlanc, C.P., c.r., député, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Documents connexes

SAR2017/048 Avis tiré de l'évaluation du risque pour le saumon rouge du fleuve Fraser que représente le transfert du virus de la nécrose hématopoïétique infectieuse à partir des fermes de saumon de l'Atlantique situées dans la région des îles Discovery, Colombie-Britannique

http://www.dfo-mpo.gc.ca/csas-sccs/Publications/SAR-AS/2017/2017_048-fra.html

RES2017/071 (Chandler et al)

Conditions océanographiques et environnementales dans la région des îles Discovery, Colombie-Britannique

http://www.dfo-mpo.gc.ca/csas-sccs/Publications/ResDocs-DocRech/2017/2017_071-fra.html

RES2017/073 (Garver et Wade)

Caractérisation du virus de la nécrose hématopoïétique infectieuse

http://www.dfo-mpo.gc.ca/csas-sccs/Publications/ResDocs-DocRech/2017/2017_073-fra.html

RES2017/072 (Wade)

Pratiques en matière de gestion de la santé du saumon de l'Atlantique d'élevage en Colombie-Britannique

http://www.dfo-mpo.gc.ca/csas-sccs/Publications/ResDocs-DocRech/2017/2017_072-fra.html

RES2017/075 (Mimeault)

Évaluation du risque pour le saumon rouge du fleuve Fraser que représente le transfert du virus de la nécrose hématopoïétique infectieuse à partir des fermes de saumon atlantique situées dans la région des îles Discovery, Colombie-Britannique

http://www.dfo-mpo.gc.ca/csas-sccs/Publications/ResDocs-DocRech/2017/2017_075-fra.html

Liens connexes

Initiative d'évaluation du risque environnemental des sciences de l'aquaculture

Secrétariat canadien de consultation scientifique

Internet : www.dfo-mpo.gc.ca

Aimez notre page Facebook https://www.facebook.com/PechesOceansCanada

Suivez-nous sur Twitter! https://twitter.com/MPO_DFO

Suivez-nous sur Twitter! https://twitter.com/MPO_Science

SOURCE Pêches et Océans Canada

Communiqué envoyé le 20 décembre 2017 à 13:30 et diffusé par :