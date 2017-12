Air Canada illustre le sentiment d'être à la maison dans une nouvelle publicité avec narration de Ryan Reynolds







« Chez-soi » célèbre la diversité et les valeurs universelles partagées par les Canadiens

MONTRÉAL, le 20 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, Air Canada célèbre l'esprit canadien avec le lancement d'une nouvelle publicité intitulée « Chez-soi ». Diffusée à la télévision, en ligne et dans les cinémas pendant tout le temps des Fêtes, cette publicité illustre les profonds liens personnels qu'on entretient avec le lieu que l'on considère comme son chez-soi, avec une narration sentie de l'acteur canadien Ryan Reynolds :

« Le sentiment d'être à la maison n'a pas à voir qu'avec un lieu, a souligné Andy Shibata, directeur délégué - Marques d'Air Canada. Nous voulions exprimer ce que les Canadiens ressentent à propos de leur domicile alors qu'ils se réunissent avec leurs proches, et également montrer notre fierté à l'égard d'un pays que le monde admire tant, mais que nous appelons simplement notre chez-soi. »

« Le texte m'a parlé, parce que je sais ce que c'est d'apporter partout où je vais le sentiment d'être chez moi, a dit Ryan Reynolds. Étant un Canadien qui voyage partout dans le monde, je comprends comment mon lieu de résidence a fait de moi qui je suis et le regard spécial que les gens de partout portent sur le Canada. Mais ce qui est encore plus passionnant pour moi est qu'Air Canada, par l'intermédiaire de la Fondation Air Canada, s'implique auprès d'organismes caritatifs canadiens comme le SickKids, avec lequel j'ai eu la chance de collaborer. »

La publicité fait partie d'une plus vaste campagne d'Air Canada lancée en novembre pour célébrer son chez-soi. On a demandé aux Canadiens dans les médias sociaux de dire avec qui ils souhaitaient le plus passer les Fêtes. Huit des meilleures participations, de la plus drôle à la plus significative, ont été choisies, et les personnes qui les ont soumises ont gagné une paire de billets pour faire venir chez eux leurs proches, depuis n'importe quelle ville desservie par Air Canada. De plus, Air Canada a organisé des célébrations dans les aéroports pour rendre les réunions encore plus mémorables lorsque les passagers sont arrivés et ont vu leurs proches qui les attendaient. Entre autres histoires inspirantes, mentionnons celles de deux frères qui ne s'étaient pas vus depuis plus de cinq ans et de grands-parents de Boston qui avaient très envie d'être réunis avec leur petit-fils à Regina.

« Les histoires que nous avons entendues étaient toutes uniques et très touchantes, a ajouté Andy Shibata. C'est très gratifiant de vivre ces moments, parce que nos clients sont toujours au centre de tout ce que nous faisons. »

Ryan Reynolds poursuivra sa collaboration avec Air Canada en 2018 pour de nouveaux projets déjà à l'horizon.

