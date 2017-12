Diversifier l'économie de Calgary en soutenant le secteur de la technologie propre







Des organisations installées à Calgary reçoivent un appui pour développer et promouvoir des technologies propres

CALGARY, le 20 déc. 2017 /CNW/ - Les technologies, et les innovations qui en découlent, sont essentielles à l'avenir de l'économie canadienne. C'est pourquoi Diversification de l'économie de l'Ouest Canada s'est engagé à soutenir les technologies qui permettront d'atteindre les objectifs environnementaux du gouvernement du Canada, de créer des emplois et de stimuler la croissance dans le secteur des technologies propres.

Aujourd'hui, l'honorable Kent Hehr, ministre des Sports et des Personnes handicapées, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, a annoncé un investissement conjoint de près de 3,5 millions de dollars à l'égard de huit projets visant à soutenir le développement de technologies propres en Alberta.

Le secteur des technologies propres s'étend à des industries traditionnelles, telles que les transports, la fabrication et la production d'électricité, et contribue à des objectifs environnementaux durables. Le secteur dynamique des technologies propres de l'Alberta est constitué d'entreprises et d'institutions de recherche qui mettent au point des technologies et des processus révolutionnaires. Cinq des projets annoncés aujourd'hui sont axés sur des technologies de réduction des émissions et trois consistent à promouvoir des entreprises de technologies propres canadiennes à l'occasion d'évènements offrant une grande visibilité.

La technologie propre, l'innovation et la croissance sont au centre des préoccupations du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques. Par l'entremise du cadre, le Canada cherchera à promouvoir des entreprises compétitives à l'échelle internationale qui favorisent la transition vers une économie à faibles émissions de carbone.

Le Programme d'innovation du gouvernement du Canada vise à stimuler la croissance propre, à créer de bons emplois et à offrir une meilleure qualité de vie à la classe moyenne. Les investissements annoncés aujourd'hui illustrent bien comment le gouvernement entend concrétiser cette vision.

Faits en bref

Dans le budget de 2017, le gouvernement du Canada a prévu plus de 2,2 milliards de dollars pour soutenir la recherche, le développement, la démonstration et l'adoption de technologies propres et accélérer la croissance des entreprises dans ce secteur.

a prévu plus de 2,2 milliards de dollars pour soutenir la recherche, le développement, la démonstration et l'adoption de technologies propres et accélérer la croissance des entreprises dans ce secteur. En 2016, la production de technologies et d'énergie propres et l'offre de biens et de services environnementaux ont représenté 3 p. 100 du produit intérieur brut du Canada et ont permis à 274?000 Canadiens d'occuper un emploi.

Citations

«?Notre gouvernement est fier de soutenir les partenaires industriels de l'Alberta dans leurs innovations en matière de technologies propres. Les fonds investis dans ces huit projets aideront à réaliser des avancées dans l'efficacité énergétique - ce qui aura pour effet de réduire les émissions de carbone et d'offrir des perspectives de croissance aux entreprises. Nous continuerons de travailler avec des partenaires afin d'investir dans des technologies propres qui créent des emplois, procurent des avantages environnementaux et consolident l'avantage concurrentiel international du Canada dans le secteur des technologies propres.?»

-L'honorable Kent Hehr, ministre des Sports et des Personnes handicapées et député fédéral de Calgary-Centre.

«?Cet investissement du gouvernement du Canada permettra à nos chercheurs de mettre à l'essai des idées, d'appliquer des solutions et de développer des applications de pointe à des échelles susceptibles d'accélérer leur utilisation et leur adoption au sein de l'industrie. Ces projets ouvrent la voie à la création de nouvelles possibilités d'affaires et à une expansion des activités pour l'industrie canadienne des technologies propres et renforcent la position du Canada en tant que chef de file mondial du secteur de l'énergie. L'Université de Calgary possède les moyens nécessaires pour relever le défi d'éliminer toute dépendance par rapport aux énergies non renouvelables. Et nous savons que nous pouvons compter sur les entreprises du secteur de l'énergie, les décideurs et les utilisateurs de technologies pour provoquer un réel changement.?»

-Ed McCauley, vice-président (Recherche), Université de Calgary

«?Nous nous félicitons de cet investissement du gouvernement du Canada qui nous permettra de développer des technologies et des systèmes efficaces et rentables pour réduire les émissions de méthane. Cet appui financier nous aidera aussi à accélérer le rythme des innovations qui sont nécessaires au Canada pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, tout en permettant à son économie de se développer et de devenir prospère.?»

-Sandra Odendahl, présidente-directrice générale, CMC Research Institutes

«?L'investissement de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada permettra à TECTERRA d'élargir le GeoSpace, un répertoire d'équipements mis à la disposition des entreprises technologiques pour développer, mettre à l'essai et commercialiser des technologies propres géospatiales. Nous sommes très reconnaissants à DEO de son appui continu, car l'accès à un équipement de pointe s'est avéré extrêmement utile pour les petites entreprises innovatrices. Sans ce répertoire, elles n'auraient pas accès aux outils dont elles ont besoin. Grâce à cet appui, les entreprises de l'Ouest seront en mesure d'accélérer le développement et la mise en marché de leurs technologies propres.?»

-Jonathan Neufeld, directeur général, TECTERRA

«?CeDER fournira à la Petroleum Technology Alliance Canada, au Saskatchewan Research Council et aux innovateurs un nouvel outil pour valider le rendement sur le terrain de technologies de détection, de quantification et de réduction des émissions atmosphériques. L'outil contribuera à l'adoption encore plus rapide des technologies, à la croissance économique et à la réduction accélérée des émissions de gaz à effet de serre.?»

-Marc Godin, conseiller en technologie, Petroleum Technology Alliance Canada

«?Par l'intermédiaire de son calendrier d'évènements annuels de financement de la technologie, CapitalRoad Foundation souhaite aider les entreprises technologiques canadiennes en phase de prédémarrage et de croissance à trouver plus facilement des possibilités de financement des investissements. L'investissement stratégique de DEO dans les technologies propres aidera à renforcer tout l'écosystème de l'innovation et améliorera la compétitivité du Canada sur la scène internationale, comme celle des entreprises technologiques en phase de croissance qui sont essentielles à l'avenir prospère du pays.?»

-Tom Ogaranko, président, CapitalRoad Foundation

«?L'Alberta Clean Technology Innovation Alliance s'est engagée à faire de la province un chef de file mondial des technologies propres. Cet appui permettra à l'ACTIA de réunir des entrepreneurs, des investisseurs, des clients et des mentors pour accélérer le développement et l'adoption de solutions technologiques propres élaborées en Alberta.»

-Jason Switzer, directeur général, Alberta Clean Technology Industry Alliance

«?Grâce à l'appui de DEO, le CGEF a mis sur pied un pavillon des technologies propres pour deux salons commerciaux de l'industrie pétrolière et gazière, soit un salon en 2017 et un autre qui aura lieu en 2018. Ces évènements ont donné aux innovateurs du secteur des technologies propres la possibilité de passer de la phase de recherche et développement à celle de la présentation de leurs produits aux spécialistes de l'extraction pétrolière et gazière. En septembre 2017, lors de sa conférence, le CGEF a fourni un espace d'exposition à sept innovateurs afin qu'ils exposent leurs produits, donnent des présentations et établissent des relations avec les délégués présents. En juin 2018, le CGEF tiendra un pavillon des technologies propres au Global Petroleum Show. L'évènement offrira une plus grande visibilité aux produits et procédés innovateurs destinés à accroître l'efficacité de l'extraction des ressources naturelles et à réduire ses effets sur l'environnement, et favorisera le développement ou la commercialisation de produits et de procédés de technologies propres qui dépasseront les normes actuelles de l'industrie. Des réunions avec des cadres supérieurs d'entreprises pétrolières et gazières internationales et des représentants de gouvernements étrangers permettront d'augmenter les investissements de capitaux et la part de marché des entreprises du secteur des technologies propres de l'Ouest canadien. Cela aura pour effet d'améliorer l'emploi et le maintien en poste de professionnels très qualifiés dans l'Ouest canadien.?»

-Adele Williamson, directrice, Canadian Global Exploration Forum

Document d'information : Le gouvernement du Canada investit dans le secteur des technologies propres de l'Alberta

L'économie mondiale s'oriente vers un avenir plus vert, et le Canada entend bien suivre la marche. Pour le Canada, la campagne mondiale de lutte contre les changements climatiques est une possibilité économique de créer des emplois et d'atteindre ses objectifs dans ce domaine. La mise sur pied d'un secteur prospère des technologies propres aidera à soutenir l'adoption de technologies de remplacement et à créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne au pays.

Le Programme de diversification de l'économie de l'Ouest (PDEO) est le principal programme par lequel Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) réalise des investissements stratégiques dans des initiatives - en collaboration avec des organismes sans but lucratif - qui améliorent et renforcent l'économie de l'Ouest canadien. DEO accorde des contributions aux projets qui favorisent le développement et la diversification de l'économie de l'Ouest canadien dans le cadre de ses priorités, les technologies propres et la croissance économique des Autochtones.

L'annonce d'aujourd'hui concerne huit projets du PDEO liés aux technologies propres dans la région de Calgary :

Bénéficiaire Description du projet Aide financière versée dans le cadre du PDEO CMC Research Institutes Inc. Soutenir la mise au point de technologies de pointe servant à surveiller les émissions de méthane dans l'eau, le sol et l'atmosphère. Le projet améliorera la précision de la détection d'émissions et équipera l'industrie d'outils sensibles qui aideront à mieux comprendre l'origine des émissions de méthane et à réagir en conséquence. 974 000 $ TECTERRA Inc. Investir dans un nouvel équipement destiné à élargir le GeoSpace. L'équipement aidera les entreprises à concevoir, à mettre à l'essai et à commercialiser des technologies géospatiales propres. 915 000 $ Université de Calgary Installer le Centre for Smart Emissions Sensing Technologies. Le projet facilitera la mise au point de technologies intelligentes servant à détecter et à quantifier les émissions de méthane dans le secteur pétrolier et gazier. 400 000 $ Petroleum Technology Alliance Canada Construire et exploiter une installation mobile, le Centre for the Demonstration of Emissions Reductions (CeDER), pour mettre à l'essai sur le terrain des technologies de réduction des émissions de méthane. 393 000 $ Université de Calgary Créer une installation de validation extérieure pour montrer le fonctionnement d'une biotechnologie solaire qui produira du carburant renouvelable, du plastique renouvelable, du biocharbon et de l'électricité. Le projet aboutira au développement de technologies propres qui aideront à réduire les émissions de gaz à effet de serre. 314 500 $ CapitalRoad Foundation Soutenir la présentation du Canadian Financing Forum, du PROPEL Energy Tech Forum et du Banff Venture Forum de 2018 à 2020. Ces forums donnent aux entreprises de technologies propres la possibilité de présenter leurs produits et services et de trouver des investisseurs. 228 000 $ Alberta Clean Technology Industry Alliance L'investissement aidera l'ACTIA à organiser des évènements axés sur l'industrie en 2017-2019. Par ces activités, l'ACTIA compte faciliter l'accès aux services et aux programmes, ouvrir des perspectives internationales et faire la promotion de l'Ouest canadien en tant que destination mondiale du secteur des technologies propres. 190 000 $ Canadian Global Exploration Forum Appuyer la participation d'innovateurs du secteur des technologies propres de l'Ouest canadien au Global Petroleum Show 2017, à la conférence annuelle 2017 du CGEF et au Global Petroleum Show 2018. 70 906 $ Montant total 3 485 406 $

