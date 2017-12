Groupe Solmax devient le leader mondial de l'industrie géosynthétique en acquérant le joueur de premier plan GSE Environmental







MONTRÉAL, le 20 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Groupe Solmax, une entreprise canadienne et un chef de file de l'industrie dans la production de géomembranes en polyéthylène de qualité supérieure pour des applications industrielles et environnementales, a acquis GSE Environmental, une entreprise établie à Houston, au Texas, de Littlejohn & Co., LLC. et certains fonds et comptes gérés par Strategic Value Partners, LLC, deux entreprises d'investissement privées établies à Greenwich, au Connecticut. Solmax et GSE mènent des activités à l'échelle mondiale dans le secteur des produits géosynthétiques, fournissant à d'importants acteurs industriels des systèmes de confinement de qualité supérieure pour des lieux d'enfouissement de déchets ménagers, dangereux ou industriels, des bassins de rétention, la fracturation hydraulique et la lixiviation en tas. La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et le Fonds de solidarité FTQ sont les partenaires financiers de Solmax pour cette transaction. Les deux sociétés participeront au capital-actions de l'entreprise.

« Cette acquisition et la fusion de Solmax et GSE donnent naissance à un véritable chef de file mondial dans l'industrie. Dans un marché hautement fragmenté de fabrication de géomembranes en polyéthylène, nous aurons l'occasion d'influencer et de contribuer à la restructuration de l'industrie, en s'appuyant sur des facteurs concurrentiels comme l'excellence opérationnelle et l'efficacité, des produits de qualité supérieure et d'importantes capacités en matière de R et D », explique Jean-Louis Vangeluwe, président de Solmax. La fusion de GSE avec Solmax nous donnera également une empreinte manufacturière plus vaste et un réseau commercial mondial élargi qui nous permettront ainsi de collaborer plus étroitement et de manière plus cohérente avec nos clients, y compris les entreprises de services locales et les installateurs spécialisés qui exigent une attention personnalisée. En outre, nous croyons que notre taille et notre leadership au sein de l'industrie nous aideront à travailler plus efficacement avec les multinationales qui recherchent des fournisseurs ayant des capacités de fabrication partout dans le monde et des moyens financiers ».

« La Caisse est heureuse de prendre part au capital-actions de Solmax alors que l'entreprise réalise une transaction qui lui permet d'acquérir une des plus importantes sociétés de son industrie et de créer le leader mondial incontesté de la fabrication de produits géosynthétiques, affirme Christian Dubé, premier vice-président, Québec de la Caisse de dépôt et placement du Québec. En plus d'appuyer une entreprise du Québec dans sa croissance à l'international, la Caisse investit dans une entreprise qui contribue à faire une différence sur le plan environnemental. »

« Partenaire de Solmax depuis 1996, le Fonds de solidarité FTQ y investit une fois de plus pour appuyer la croissance de ce fleuron québécois, qui, avec le leadership de son équipe de direction, la qualité de ses employés et de ses produits, deviendra un chef de file mondial. Cette acquisition positionne bien l'entreprise basée à Varennes pour qu'elle soit le leader dans le domaine des géomembranes sur les marchés internationaux », a déclaré Normand Chouinard, premier vice-président aux Investissements du Fonds de solidarité FTQ.

« Au nom de mon équipe de direction, j'aimerais remercier la Caisse de dépôt et placement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ qui ont été des partenaires incroyablement solidaires dans le cadre de ce processus de négociation. Nous avons clairement constaté leur engagement à encourager les entrepreneurs québécois qui cherchent à réaliser une forte croissance et la création de valeur à l'échelle mondiale », a ajouté Jacques Côté, président du Conseil d'administration et fondateur de Solmax.

Solmax a misé sur les conseils et les services des entreprises suivantes pour clôturer cette acquisition stratégique : McCarthy Tétrault LLP a agi à titre de conseillers juridiques canadiens et Jones Day à titre de conseillers juridiques internationaux; PricewaterhouseCoopers Corporate Finance inc. a agi à titre de conseiller financier. La Banque Nationale du Canada et La Banque Toronto-Dominion ont agi à titre de souscripteurs conjoints pour les facilités de crédit.

Les modalités financières de la transaction n'ont pas été divulguées.

À PROPOS DE GROUPE SOLMAX

Groupe Solmax est un chef de file mondial dans la fabrication de géomembranes de PE et offre des solutions de confinement dont la norme de qualité est élevée. Ses produits sont vendus dans plus de 60 pays. Ils sont utilisés par les grandes entreprises industrielles des secteurs de l'exploitation minière, de l'énergie, de la gestion des déchets, de l'eau et du génie civil. Les produits de Solmax sont utilisés dans la protection des sols contre la contamination, dans des applications aussi critiques que les décharges des villes les plus peuplées de la planète et les résidus ou les tas de produits pour lixiviation découlant des activités minières menées dans des écosystèmes fragiles.

À PROPOS DE GSE ENVIRONMENTAL

GSE Environmental est un fabricant mondial de systèmes de barrières géosynthétiques, de produits de stabilisation et de systèmes de drainage utilisés pour le confinement et la gestion des solides, des liquides et des gaz pour les organismes qui participent à des projets de génie civil, à la gestion des déchets, à l'extraction minière, à l'eau, aux eaux usées et à l'aquaculture. Les principaux produits de GSE sont les géomembranes à base de polyéthylène, les géofilets, les géocomposites de drainage, les géocomposites bentonitiques, les doublures de protection en béton et les barrières verticales.. Établie à Houston, au Texas, aux États-Unis, GSE compte des bureaux de vente partout dans le monde et des installations de fabrication aux États-Unis, en Allemagne, en Thaïlande, en Chine et en Égypte.

À PROPOS DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 286,5 G$ au 30 juin 2017. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui fait appel à l'épargne des Québécois. Avec un actif net de 13,1 milliards de dollars au 31 mai 2017, le Fonds contribue à la création et au maintien de 186 440 emplois. Le Fonds est partenaire de plus de 2 700 entreprises et compte 645 664 actionnaires-épargnants.

