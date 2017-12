Morneau Shepell Gestion d'actif et des risques annonce une nouvelle nomination à son conseil d'administration







Don Ezra se joint au conseil à titre d'administrateur indépendant

TORONTO, le 20 déc. 2017 /CNW/ - Morneau Shepell Gestion d'actif et des risques ltée, une filiale en propriété exclusive de Morneau Shepell, est heureuse d'annoncer la nomination de Don Ezra à son conseil d'administration.

« Nous sommes vraiment très heureux d'accueillir monsieur Ezra au sein de notre conseil d'administration, a déclaré Rob Boston, directeur général de Morneau Shepell Gestion d'actif et des risques ltée. À titre de leader d'opinion et d'auteur de nombreuses publications dans le domaine des caisses de retraite, monsieur Ezra participera à la recherche de placements, partagera ses convictions en matière de placements et offrira son point de vue éclairé quant au développement de nouveaux produits à mesure que nous poursuivrons notre croissance. »

Avant de lancer sa propre entreprise de services-conseils, monsieur Ezra était coprésident des services-conseils mondiaux chez Investissements Russell, où il avait auparavant occupé le poste de directeur, Stratégie de placement pour la division institutionnelle des Amériques, ainsi que le poste de premier président d'Investissements Russell Canada lors de sa fondation en 1984. Avant d'entrer chez Russell, monsieur Ezra a travaillé comme actuaire en assurance vie en Angleterre et comme conseiller en placement des caisses de retraite au Canada, et il a occupé le poste de vice-président de l'Institut canadien des actuaires.

Monsieur Ezra a mérité un Graham and Dodd Award, prix décerné par le Financial Analysts Journal et le Roger Murray Prize, attribué par le Q Group aux États-Unis. En 2004, il a gagné le Lillywhite Award du Employee Benefit Research Institute. Il a été délégué désigné au sommet sur l'épargne-retraite (Summit on Retirement Savings) en 2002 et en 2006, et délégué général représentant l'État de New York à la Conférence de la Maison Blanche sur le troisième âge en 2006.

En plus de multiples articles et autres documents, monsieur Ezra a écrit plusieurs livres, dont Understanding Pension Fund Finance and Investment (1979), The Struggle for Pension Fund Wealth (1983), Pension Fund Excellence (1998) et The Retirement Plan Solution: the Reinvention of Defined Contribution (2009).

Monsieur Ezra possède un baccalauréat en mathématiques de l'université de Calcutta et une maîtrise en mathématiques et économie du Trinity College, de l'université Cambridge. Il est également fellow retraité de l'Institut des actuaires.

À propos de Morneau Shepell Gestion d'actif et des risques ltée

Fondée en 2012 en tant que filiale en propriété exclusive, Morneau Shepell Gestion d'actif et des risques est un prolongement du service de gestion d'actif et des risques de Morneau Shepell. Elle vise à aider les clients à obtenir les résultats désirés en matière de placement et à fournir aux promoteurs de régimes de retraite une nouvelle approche en matière de placement et de répartition d'actif. Pionnière de ce style de placement orienté sur les résultats, Morneau Shepell Gestion d'actif et des risques aide les investisseurs à obtenir les rendements visés en mettant l'accent sur la protection contre les baisses, l'atténuation de la volatilité et le contrôle des risques.

