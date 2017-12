Xpertdoc ajoute six compagnies d'assurance à sa liste de clients, dont trois au Québec







Xpertdoc se positionne en chef de file en matière de solutions de gestion et d'automatisation des communications clients et documents, au Québec

MONTRÉAL, le 20 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Xpertdoc Technologies Inc., un partenaire Or de Microsoft offrant des solutions technologiques de pointe pour la gestion des communications clients, a annoncé aujourd'hui l'ajout de six compagnies d'assurance à sa liste de clients, dont trois établies au Québec.

Xpertdoc aide les organisations à augmenter la fidélisation des clients et la croissance des affaires en rationalisant les processus de création et de gestion des documents. En plus de sa technologie de migration de documents brevetée et primée, Xpertdoc a développé une technologie exclusive, les formulaires web Smart Forms, lesquels permettent la collecte dynamique des données des clients, pour améliorer l'expérience des clients et l'efficacité des organisations.

« L'augmentation du nombre de nos clients depuis les derniers mois montre un besoin grandissant pour des moyens meilleurs, plus rapides, de créer, gérer et distribuer des documents convaincants », affirme Francis Dion, PDG et fondateur de Xpertdoc. « Nous avons du succès non seulement parce que nous aidons nos clients à rationaliser leurs processus de gestion des communications clients et documents, et ce avec une rapidité, une efficacité et une qualité inégalées, mais aussi parce que nous sommes partenaires de nos clients, leur offrant conseils et direction afin qu'ils puissent relever leurs défis en matière de documents avec un retour sur investissement maximal. »

Comptant plus de 300 clients et 50 000 utilisateurs, Xpertdoc continue de se positionner en chef de file en matière de solutions de gestion des communications clients destinées aux industries telles que l'assurance, les secteurs financier et manufacturier, les services professionnels et publics, ainsi que la distribution. En réponse à la demande grandissante de tous les secteurs d'activité, Xpertdoc adopte une approche stratégique afin de toujours tenir sa promesse : permettre aux organisations de créer, gérer et distribuer « de meilleurs documents, plus viteMC ».

Pour en apprendre plus sur les produits et solutions de Xpertdoc, visitez-nous au www.xpertdoc.com/fr.

À propos de Xpertdoc

Xpertdoc Technologies Inc. est une entreprise québécoise qui offre des solutions technologiques de pointe pour la gestion des communications clients (CCM). Xpertdoc augmente la fidélisation des clients et les affaires en rationalisant les processus de collecte interactive d'information, de création et de gestion des documents, tout au long du cycle de vie d'un client. Il est partenaire Or de Microsoft et certifié conforme à la norme ISO/IEC 27001:2013 concernant la sécurité de l'information.

SOURCE Xpertdoc Technologies Inc.

Communiqué envoyé le 20 décembre 2017 à 12:06 et diffusé par :