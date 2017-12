Stationnement des véhicules en libre-service - La Ville de Montréal prolonge la période de validité des permis de stationnement des véhicules en libre-service à essence et hybrides

La Ville de Montréal annonce la prolongation de la période de validité des permis actuels de stationnement des véhicules en libre-service (VLS) à essence et hybrides, du 1er janvier au 31 mai 2018. Le tarif pour le renouvellement ou la délivrance...

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) tiendra un point de presse concernant son enquête (A17O0264) sur la collision avec relief survenue près de Tweed (Ontario) le 14 décembre 2017, impliquant un hélicoptère exploité par Hydro One....

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports informe les usagers de la route que l'inspection d'un pont entraînera des fermetures de l'autoroute 20/route 132 ainsi que d'une bretelle, à Longueuil....

NAV CANADA a annoncé aujourd'hui les statistiques du trafic aérien pour novembre 2017, tel qu'il est mesuré en unités de redevance pondérées pour les services de navigation aérienne en route, terminaux et océaniques, par rapport au dernier exercice. ...

À l'approche des grands froids, Philippe Schnobb, président du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal (STM), et Stéphanie Gareau, présidente du conseil d'administration de La Société de développement social (SDS), en présence...