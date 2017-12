Appel de candidatures pour les prix Reconnaissance jeunesse 2017-2018







QUÉBEC, le 20 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le Gouvernement du Québec lance aujourd'hui un appel de candidatures pour les prix Reconnaissance jeunesse. La population est donc invité à proposer la candidature de jeunes âgés de 15 à 29 ans et d'intervenantes et intervenantes jeunesses qui se sont démarqués en réalisant des projets dans l'un des cinq axes d'intervention prioritaires de la Politique québécoise de la jeunesse 2030 - Ensemble pour les générations présentes et futures soit la santé, l'éducation, la citoyenneté, l'emploi et l'entrepreneuriat.

Cinq prix seront remis aux jeunes et cinq autres aux intervenants ou intervenantes qui oeuvre auprès de ceux-ci. De plus, un prix Excellence jeunesse saluera la performance d'une personnalité jeunesse de l'année. Les lauréates et les lauréats seront sélectionnés par un comité neutre et interdisciplinaire selon des critères prédéterminés.

Citations :

« Je suis très fier de voir qu'au Québec nous pouvons compter sur des jeunes motivés, dynamiques et impliqués. Ils représentent la clé de notre avenir et ils seront appelée à occuper un rôle de plus en plus important dans la société au fil des prochaines années. Ce sera un honneur pour moi de remettre ces prix aux lauréates et lauréats qui, par leurs actions, contribuent à bâtir un nouveau Québec toujours plus innovant, créatif et moderne.»

Philippe Couillard, premier ministre du Québec et responsable des dossiers jeunesse



« L'importance des jeunes dans la société québécoise est indéniable; ils jouent un rôle clé comme acteurs du changement. Il est important que ceux-ci voient leurs efforts récompensés et reconnus, mais également que la population prenne conscience des réalisations et des succès de la génération montante. »

Karine Vallières, adjointe parlementaire du premier ministre pour les dossiers jeunesse

Faits saillants :

La remise des prix Reconnaissance jeunesse constitue l'un des moyens privilégiés par le Gouvernement du Québec pour concrétiser sa Stratégie d'action jeunesse 2016-2021 qui découle de la Politique québécoise de la jeunesse 2030.

Chaque lauréat et lauréate recevra une bourse non imposable dont le montant variable se situe entre 1 500 $ et 4 000 $

4 000 $ Les trophées sont réalisés par des étudiants de l'École de design de l'Université Laval .

. La cérémonie de remise des prix Reconnaissance jeunesse 2018 se tiendra au salon rouge de l'hôtel du Parlement, à Québec, le 28 mars 2018 prochain.

L'appel de candidatures pour les nominations de 2018 a été fixé du 19 décembre 2017 au 9 février 2018.

Pour consulter les critères de sélection et pour avoir accès au formulaire d'inscription, veuillez consulter l'onglet Jeunesse sur le site du premier ministre du Québec à l'adresse suivante : http://www.premier-ministre.gouv.qc.ca/premier-ministre/jeunes/index.asp.

