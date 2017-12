EUROPLASMA: La banque européenne d'investissement annonce son intention de financer le projet CHO Tiper à hauteur de 30 millions d'euros







BORDEAUX, France, le 20 Décembre 2017 /PRNewswire/ --

Le Commissaire européen Monsieur Carlos Moedas et le Vice-Président de la Banque Européenne d'Investissement (BEI) Monsieur Ambroise Fayolle, ont annoncé ce jour la signature d'une lettre d'intention pour l'octroi d'un prêt jusqu'à hauteur de 30 millions d'euros destiné au projet d'énergie renouvelable CHO Tiper. La signature de l'accord de prêt est prévue pour début 2018, après revue des rapports de due diligence et finalisation de la documentation juridique.

Le projet CHO Tiper représente un investissement total de 60 millions d'euros. Il génèrera près de 300 millions d'euros de revenus sur 20 ans et permettra la création de 65 emplois durables à Thouars, dans la région Nouvelle Aquitaine.

CHO Tiper est une centrale à énergie renouvelable, d'une capacité installée de 11 MWe, s'inscrivant pleinement dans les objectifs de la COP21 et de la loi pour la transition énergétique. Grâce à un procédé de gazéification plasma innovant, la centrale produira de l'électricité propre à partir de combustibles solides de récupération (CSR) et de résidus forestiers, sans émissions nocives pour l'environnement. Cette centrale de proximité fournira, chaque année, assez d'électricité pour 45 000 habitants tout en évitant l'enfouissement de 50 000 tonnes de déchets non-recyclables et l'émission de 28 000 tonnes de CO2.

La BEI réalise cette opération dans le cadre des projets InnovFin (InnovFin Energy Demonstration Projects), une initiative conjointe entre la BEI et la Commission Européenne qui finance des projets innovants dans le domaine de la transition énergétique et notamment le déploiement commercial de technologies énergétiques durables.

Ce financement s'ajoutera à ceux de l'Ademe et du Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine, respectivement engagés à hauteur de 12 millions et de 2 millions d'euros.

Par son soutien au développement d'un nouveau type de centrale dans le domaine des énergies renouvelables, la BEI traduit son engagement en faveur des projets innovants répondant aux enjeux de la transition énergétique et écologique, susceptibles d'être utilement déployés au niveau européen.

« Le groupe Europlasma se réjouit de cette signature qui conforte la pertinence du procédé CHO Power dans le domaine de la transition énergétique, et de sa contribution à la préservation de l'environnement. Après la signature définitive de ce prêt, notre groupe sera en mesure d'accélérer le développement de ce nouveau type de centrales en France et en Europe » déclare Jean-Eric Petit, Directeur Général d'Europlasma.

A propos d'EUROPLASMA

Au coeur des problématiques environnementales, EUROPLASMA conçoit et développe des solutions plasma innovantes destinées à la production d'énergies renouvelables et à la valorisation des déchets dangereux ainsi qu'à des applications sur-mesure pour les industries soucieuses de réduire leur empreinte environnementale. L'action EUROPLASMA est cotée sur Euronext Growth (FR000044810-ALEUP/ LEI 969500WYVNHBV1ABQ250). Pour plus d'informations: www.europlasma.com

Avertissement important

Ce communiqué contient des informations et déclarations de nature prévisionnelle basées sur les meilleures estimations de la Direction à la date de leur publication. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes difficilement prévisibles et généralement en dehors du champ d'action du Groupe. Ces risques incluent les risques listés dans le Document de Référence du Groupe disponible sur son site internet http://www.europlasma.com.

Les performances futures du Groupe peuvent en conséquence différer sensiblement des informations prospectives communiquées et le Groupe ne peut prendre aucun engagement quant à la réalisation de ces éléments prévisionnels.

Contact actionnaires

Anne BORDERES - Chargée de communication

Tel: + 33 (0) 556 497 000

contactbourse@europlasma.com

Contact presse :

Luc PERINET MARQUET - LPM STRATEGIC COMMUNICATIONS

Tel : +33 (0)1 44 50 40 35

lperinet@lpm-corporate.com

