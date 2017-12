Autoroute 20/Route 132, à Longueuil - Fermetures de nuit







LONGUEUIL, QC, le 20 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports informe les usagers de la route que l'inspection d'un pont entraînera des fermetures de l'autoroute 20/route 132 ainsi que d'une bretelle, à Longueuil.

Entrave à la circulation le jeudi 21 décembre

Fermeture complète de l'autoroute 20/route 132 en direction est , à la hauteur de l'autoroute 25 : de 23 h au lendemain à 5 h





, à la hauteur de l'autoroute 25 : de 23 h au lendemain à 5 h Fermeture d'une voie sur deux de l'autoroute 20/route 132 en direction ouest , à la hauteur de l'autoroute 25 : de 21 h 30 au lendemain à 5 h

Ce qui implique la fermeture suivante :

Fermeture complète de la bretelle menant de l'autoroute 20 en direction ouest vers l'autoroute 20/route 132 en direction ouest : de 22 h au lendemain à 5 h.

Les chemins de détour seront balisés à l'aide de panneaux de signalisation.

En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, ces travaux pourraient être reportés ou prolongés.

De 2017 à 2019, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports investira plus de 4,6 milliards de dollars sur le réseau routier québécois, où plus de 2 000 chantiers seront en activité. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

SOURCE Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

Communiqué envoyé le 20 décembre 2017 à 11:46 et diffusé par :