Négociations dans la construction - L'Alliance syndicale de la construction annonce la ratification des ententes de principe dans les secteurs résidentiel et génie civil et voirie

MONTRÉAL, le 20 déc. 2017 /CNW Telbec/ - À la suite des assemblées de vote au scrutin secret tenues aux quatre coins du Québec, conformément à la Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (R-20), l'Alliance syndicale annonce la ratification des ententes de principe survenues le 20 juillet dans le secteur génie civil et voirie et le 15 octobre dans le secteur résidentiel. Ces ententes ont été ratifiées avec un pourcentage de 91,06% dans le secteur génie civil et voirie et 89,19% dans le secteur résidentiel.

Étant donné ces résultats, les nouvelles conventions collectives dans les secteurs résidentiel et génie civil et voirie entreront en vigueur le 31 décembre prochain. Les travailleuses et travailleurs pourront, entre autres, bénéficier de leur augmentation de salaire à compter de cette date.

« La signature de ces conventions collectives vient mettre fin à un processus de négociation qui s'est déroulé dans des circonstances particulières avec une loi spéciale décrétée au mois de mai. Nous sommes satisfaits d'avoir réussi à obtenir des gains monétaires importants pour l'ensemble des travailleuses et travailleurs de la construction et les remercions pour leur appui » a déclaré Michel Trépanier, porte-parole de l'Alliance syndicale.

L'Alliance syndicale représente les 175?000 travailleuses et travailleurs de la construction dans le cadre des négociations de la construction. Elle regroupe les 5 syndicats représentatifs de la construction, soit la FTQ-Construction, le Conseil provincial (International), le Syndicat québécois de la construction (SQC), la CSD Construction et la CSN-Construction.

