14 logements transitoires à Donnacona pour des personnes vivant avec un problème de santé mentale







DONNACONA, QC, le 20 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le vice-président de la Commission des relations avec les citoyens et député de Portneuf, M. Michel Matte, a le plaisir d'annoncer, au nom de la ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation, Mme Lise Thériault, que l'immeuble situé au 213, rue Notre-Dame, à Donnacona, sera bientôt rénové afin d'y abriter 14 logements transitoire pour des personnes vivant avec un problème de santé mentale.

La Société d'habitation du Québec (SHQ) versera une subvention de 205 000 $ pour la réalisation de travaux de rénovation estimés à 375 000 $, en plus de céder cet immeuble à l'Office municipal d'habitation (OMH) de Donnacona, qui en assurera la gestion. Les services aux locataires seront offerts par les organismes L'Arc-en-ciel et Clés en main, en collaboration avec le CIUSSS de la Capitale-Nationale pour les services cliniques aux résidents.

Citations :

« Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les personnes vivant avec un problème de santé mentale. Elles pourront ainsi bénéficier de meilleures conditions de vie et reprendre confiance en leurs moyens. Notre gouvernement est très fier de contribuer à ce projet. »

Lise Thériault, ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation

« Je suis heureux de pouvoir ajouter ces logements à l'offre de services afin de soutenir davantage les bénéficiaires vivant avec des contraintes de santé mentale et d'améliorer leur qualité de vie dans la région. »

Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« La mise en valeur de cet immeuble profitera à des personnes de la région de Portneuf ayant des besoins particuliers. Je tiens à féliciter les organismes qui ont décidé de s'engager dans leur communauté; leur travail fait une très grande différence pour ces personnes. »

Michel Matte, vice-président de la Commission des relations avec les citoyens et député de Portneuf

Faits saillants :

Les travaux de rénovation de l'immeuble débuteront à l'été 2018. Les premiers locataires pourront y emménager à compter de l'automne prochain.





L'Arc-en-ciel reçoit une partie de son financement du ministère de la Santé et des Services sociaux par l'entremise du CIUSSS de la Capitale-Nationale. L'organisme recevra un financement supplémentaire de 100 000 $ pour ce projet.





La Ville de Donnacona s'engage à maintenir sa contribution à l'OMH en payant 10 % du coût du Supplément au loyer.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ a pour mission de favoriser l'accès des citoyens à des conditions adéquates de logement. Grâce à ses programmes et à ses nombreux partenaires, elle aide plus de 231 000 ménages québécois. Pour plus d'information sur les programmes et les services offerts par la SHQ, pour en savoir plus sur ses activités et ses réalisations ou pour obtenir des conseils sur l'habitation, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

Suivez la SHQ sur les réseaux sociaux :

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

SOURCE Société d'habitation du Québec

Communiqué envoyé le 20 décembre 2017 à 11:13 et diffusé par :