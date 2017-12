Kao s'apprête à faire l'acquisition d'Oribe Hair Care auprès de Luxury Brand Partners







Kao USA Inc., filiale en propriété exclusive de Kao Corporation, une société de premier plan de fabrication et commercialisation de grandes marques de beauté reconnues dans le monde entier pour leur innovation et leur qualité, a annoncé aujourd'hui avoir signé un contrat en vue de faire l'acquisition d'Oribe Hair Care, LLC auprès de ses propriétaires, dont Luxury Brand Partners, LLC, une entreprise novatrice dans le secteur de la beauté connue pour ses marques créées par des artistes et sa culture entrepreneuriale. Daniel Kaner, co-fondateur et actuel co-président d'Oribe Hair Care, sera nommé président de la nouvelle entité acquise. Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.

Oribe rejoindra le portefeuille de marques professionnelles de Kao Salon Division, qui comprend Goldwell, une gamme de services complète de produits capillaires haut de gamme conçus exclusivement pour répondre aux besoins professionnels des coiffeurs-stylistes, ainsi que la gamme KMS de produits de stylisme et soins capillaires d'inspiration internationale pour les stylistes créatifs et leurs clients.

Oribe est passée du statut de marque de soins capillaires prestigieuse à celui d'autorité mondiale du secteur de la beauté, proposant des outils et accessoires de soins capillaires, soins de la peau, soins du corps et maquillage. La marque possède une forte présence dans le segment des salons professionnels de premier ordre ainsi que chez de grands détaillants spécialisés à travers le monde.

« Oribe est une marque exceptionnelle et correspond parfaitement au portefeuille de Kao Salon Division », a déclaré Cory Couts, président mondial de Kao Salon Division. « Et Daniel sera un atout passionnant et inspirant au sein de notre équipe de direction. La nomination de Daniel garantit non seulement la continuité de tout ce qui est extraordinaire à propos d'Oribe mais constitue également une progression de la mission de notre entreprise consistant à attirer les coiffeurs-stylistes professionnels les plus artistiques et commerciaux au monde. »

« Kao est le lieu idéal pour qu'Oribe Hair Care franchisse la prochaine étape de son parcours transformateur », a commenté M. Kaner. « J'ai un profond respect pour son entreprise et sa talentueuse équipe de direction. Notre relation d'amitié et commerciale remonte à de nombreuses années et a connu un immense succès dans le cadre du partenariat stratégique aux États-Unis entre Oribe et Goldwell Color. Nous avons toujours été convaincus que les soins capillaires devraient être une expérience immersive et luxueuse, et Kao est incroyablement favorable au standard élevé que nous nous sommes fixé. »

« Grâce à sa focalisation sur les produits de luxe, Oribe répondra au besoin d'une gamme de prestige dans l'éventail de produits de Kao Salon Division », a ajouté M. Couts. « Par ailleurs, le vaste réseau de distribution mondial de Kao Salon Division permettra à Oribe de se développer à l'échelle internationale. »

« C'est un moment à la fois doux et amer de nous séparer d'une marque qu'Oribe Canales, Daniel Kaner et moi-même avons fondée et créée il y a presque dix ans », a déclaré Tevya Finger, PDG de Luxury Brand Partners. « Je suis extrêmement fier de ce qu'Oribe Hair Care a été capable d'accomplir depuis sa création, et je me réjouis de voir Kao Corporation développer la marque à l'échelle mondiale. »

L'entreprise Oribe restera basée à New York sous sa direction actuelle, sous les ordres de Kao Salon Division.

L'acquisition est assujettie aux autorisations et examens règlementaires usuels.

À propos de Kao Salon Division

Kao Salon Division fait partie de Kao Beauty Care Business Division, proposant des produits et services conçus exclusivement pour les salons et à l'intention des coiffeurs-stylistes du monde entier. L'entreprise est un leader d'opinion et un créateur de tendances dans le secteur des soins capillaires professionnels et son portefeuille comprend les marques Goldwell et KMS. La mission de Kao Salon Division est d'enrichir la vie des coiffeurs-stylistes, des propriétaires de salon et de leur clientèle à travers un partenariat de confiance, en apportant un support personnalisé au développement commercial des salons et en proposant un portefeuille incluant des produits innovants, des services d'avenir et un programme de formation inspirant exclusivement conçus pour les salons.

À propos d'Oribe Hair Care

Oribe Hair Care a fixé la norme pour les soins capillaires professionnels sur le marché du prestige. Alliant des formulations innovantes, des produits hautement performants, des emballages primés et des formations inégalées, Oribe est devenue une autorité de renom dans le monde de la beauté autant pour les coiffeurs-stylistes expérimentés que pour les consommateurs exigeants. Ces produits s'adressent véritablement aux passionnés de la coiffure.

À propos de Luxury Brand Partners

Luxury Brand Partners développe et commercialise des marques de beautés prestigieuses créées par des artistes, avec une focalisation sur l'innovation et une passion pour l'esprit créatif. Possédant des bureaux à Miami et New York, notre portefeuille d'entreprises propose des produits hautement performants et des formations de premier ordre d'un point de vue à la fois artistique et commercial. Luxury Brand Partners comprend R+Co, Smith & Cult, IGK, V76 by Vaughn et Pulp Riot.

