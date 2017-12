Centre de communication santé d'Urgences-santé - Grève d'une journée des 210 répartiteurs, répartitrices et employé-es de bureau







MONTRÉAL, le 20 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Les 210 répartiteurs, répartitrices et employées de bureau du centre de communication santé tiennent une première journée de grève depuis 23 h, hier soir, dans le cadre d'un mandat de dix jours de grève. De fait, ils s'opposent aux nombreux reculs dans leurs conditions de travail et dénoncent l'absence de volonté de la Corporation d'Urgences-santé de régler leur convention collective échue depuis bientôt trois ans, soit le 31 mars 2015. Ils manifestent aujourd'hui à Brossard devant les bureaux de Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux, afin qu'il donne les mandats nécessaires à la partie patronale pour régler leur contrat de travail.

« Il est triste d'en arriver à faire la grève alors que nous demandons de maintenir la simple parité des conditions de travail avec celles de nos collègues ambulanciers-paramédics et des employés de soutien d'Urgences-santé, qui ont récemment conclu des ententes avec l'employeur, lance Martin Joly, président du Syndicat des employé-es d'Urgences-santé (SEUS-CSN), affilié à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN). Nous demandons au ministre Gaétan Barrette de tout mettre en oeuvre pour faire débloquer les négociations. Aucun motif ne justifie une attente de 33 mois sans convention collective. À défaut d'obtenir une entente rapidement, d'autres journées de grève et d'autres actions de visibilité comme aujourd'hui seront envisagées. »

Pas moins d'une trentaine de séances de négociation se sont tenues jusqu'ici devant un conciliateur du ministère du Travail, dont trois les 13, 15 et 19 décembre derniers sans toutefois entraîner un règlement satisfaisant. Les négociations achoppent entre autres sur les salaires, les primes diverses, l'assurance collective, les temps de pause, les modalités de prise des divers congés, la protection contre la sous-traitance, ainsi que les mécanismes de protection des emplois du personnel de bureau.

Le syndicat rappelle que la partie patronale souhaite imposer différents reculs, dont une diminution du nombre d'heures de travail des répartitrices et répartiteurs d'urgence médicaux, qui entraînerait une baisse de leurs revenus de 3,43 %, soit plus de 1600 $ par année. En outre, plusieurs postes de commis sont menacés d'être abolis et transformés en postes non protégés par les dispositions de la convention collective.

Quant aux salaires et aux primes, l'employeur propose des conditions inférieures à celles négociées pour les salarié-es d'Urgences-santé et du réseau de la santé et des services sociaux, notamment. « Le personnel de bureau et les répartiteurs et répartitrices méritent au moins la même reconnaissance que ces travailleurs », a déclaré Josée Marcotte, vice-présidente de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN).

Pour Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN) : « On ne peut tolérer qu'un groupe de travailleuses et de travailleurs soit traité différemment des autres salarié-es des secteurs public et parapublic, sachant que les cadres d'Urgences-santé bénéficient des mêmes avancées qu'eux. Pour notre part, nous allons les appuyer jusqu'à ce qu'ils obtiennent entièrement gain de cause. »

À propos

Le Syndicat des employé-e-s d'Urgences-santé (SEUS-CSN) regroupe 102 répartitrices et répartiteurs médicaux d'urgence ainsi que du personnel de bureau. Il est affilié à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) qui compte plus de 100?000 membres dans les secteurs privé et public. Le syndicat est aussi affilié au Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN) qui regroupe sur une base régionale quelque 95?000 membres. Pour sa part, la CSN est composée de plus de 300?000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que de 12 autres conseils centraux régionaux.

