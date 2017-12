Suzanne Herbert, chef de file de l'éducation, nommée au conseil d'administration du COQES







TORONTO, le 20 déc. 2017 /CNW/ - Suzanne Herbert a été nommée au conseil d'administration du Conseil ontarien de la qualité de l'enseignement supérieur (COQES) pour un mandat de trois ans jusqu'en septembre 2020.

Suzanne apporte une vaste expérience de l'éducation et du secteur public au conseil d'administration du COQES. Elle a assumé la charge de sous-ministre au gouvernement de l'Ontario de 1997 à 2008, notamment au ministère de l'Éducation, au ministère du Développement du Nord et des Mines, et au ministère des Services sociaux et communautaires. Lors de son mandat au ministère de l'Éducation, elle a également représenté le Canada pendant plusieurs années à la Direction de l'éducation de l'OCDE.

Suzanne possède des antécédents professionnels dans les secteurs collégial et universitaire. En 2016, elle a fourni à trois ministères des conseils stratégiques sur le système d'éducation des adultes en Ontario. En 2014-2015, elle a été invitée à examiner le modèle de financement des universités de l'Ontario. Cet examen a culminé avec la publication du rapport public intitulé Les résultats en tête, les étudiants au coeur : Perspectives sur l'évolution du modèle de financement universitaire de l'Ontario. En 2013-2014, elle a dirigé les négociations au nom du gouvernement de l'Ontario menant aux ententes stratégiques de mandat avec 24 collèges de l'Ontario.

« L'expérience considérable que Suzanne a acquise au gouvernement et dans le secteur de l'éducation fera d'elle un atout précieux pour le conseil d'administration du COQES », a fait savoir Harvey Weingarten, PDG du COQES. « Nous sommes impatients qu'elle mette à contribution ses antécédents diversifiés et ses vastes connaissances au sein de notre organisme. »

SOURCE Conseil ontarien de la qualité de l'enseignement supérieur

Communiqué envoyé le 20 décembre 2017 à 11:18 et diffusé par :