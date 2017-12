Les magasins Best Buy Canada ouvriront leurs portes à 6 h pour le Méga solde d'après Noël, l'événement de commerce de détail le plus couru de l'année







Les rabais commencent la veille de Noël à Bestbuy.ca et continuent le lendemain de Noël dans les magasins

BURNABY, BC, le 20 déc. 2017 /CNW/ - Les magasins Best Buy du Canada ouvriront leurs portes tôt pour le Méga solde d'après Noël, le 26 décembre, pour les clients enthousiastes qui veulent profiter des meilleures aubaines de la saison. Le Méga solde d'après Noël est la plus importante journée de l'année pour le commerce de détail, et les médias sont invités à partager l'enthousiasme des consommateurs qui profitent d'énormes rabais. Les gérants en magasin de Best Buy seront sur place et pourront donner des entrevues au sujet des meilleures aubaines du Méga solde d'après Noël.

Le 26 décembre, la majorité des magasins Best Buy partout au pays ouvriront leurs portes dès 6 h. Nous nous attendons à ce que des clients anxieux de mettre la main sur les aubaines pour premiers arrivés fassent la file bien plus tôt.

La liste complète des meilleures aubaines du Méga solde d'après Noël est disponible ici : http://flyer.bestbuy.ca/flyers/bestbuy-weekly?type=1&locale=FR&auto_locate=true&flyer_run_id=276107. Les aubaines du Méga solde d'après Noël seront en ligne dès le 24 décembre à 18 h, heure de l'Est, sur BestBuy.ca.

Quand: Le mardi 26 décembre 2017

Les portes ouvrent à 6 h.*





*HEURES D'OUVERTURE DES MAGASINS (certaines exceptions s'appliquent) :

Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, Saskatchewan : De 6 h à 21 h

Ontario : De 6 h à 21 h

(à l'exception de Brantford : de 9 h à 17 h; North Bay : de 6 h à 18 h; Sault Ste. Marie : fermé)

Québec : De 13 h à 21 h

(à l'exception de Montréal Centre-ville et de Gatineau : 8 h à 21 h)

Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve, Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard : Fermé



Où : Tous les magasins Best Buy du Canada et en ligne sur le site BestBuy.ca.

Occasions d'entrevue et de prises d'images :

Clients enthousiastes en file chez Best Buy (avant 6 h pour certains magasins).

Consommateurs qui profitent de rabais spectaculaires

Chandails bleus et agents de la Geek Squad qui aident les clients avec leurs achats

Quelques aubaines à ne pas manquer :

Pour voir toutes les aubaines du Méga solde d'après Noël, pour trouver un magasin ou pour obtenir plus de renseignements, visitez BestBuy.ca.

