Teijin Aramid va augmenter sa capacité de production de fil d'aramide destiné à la fibre Twaron de plus de 25 %







ARNHEM, Pays-Bas, December 20, 2017 /PRNewswire/ --

Teijin Aramid a annoncé aujourd'hui son intention d'augmenter de plus de 25 % la capacité de production de sa super-fibre Twaron®. Cette capacité supplémentaire pourra être opérationnelle dans les cinq prochaines années. Grâce à cette augmentation de la capacité, Teijin Aramid sera à même de répondre à la future demande du marché et de fournir à ses clients les matières dont ils ont besoin pour exceller sur leurs propres marchés.

La demande pour Twaron, la fibre en para-aramide hautement performante de Teijin ne cesse d'augmenter et les perspectives du marché sont positives. La croissance des activités centrées sur l'aramide est l'une des principales stratégies du groupe Teijin, lequel prévoit un taux de croissance annuelle de 8 %. L'entreprise est bien décidée à faire en sorte que cette croissance s'accompagne d'un service encore meilleur pour ses clients. En tant que leader du marché, Teijin Aramid vise à décrocher une part importante de la croissance du marché mondial, ce qui devrait se traduire à l'avenir par une part de marché supérieure à 50 %. Plusieurs investissements importants sont prévus pour augmenter la capacité de production, notamment la mise en oeuvre de la toute dernière technologie.

« Ce nouvel investissement destiné à agrandir la capacité va nous aider, en tant que leader du marché, à répondre à la demande de celui-ci, n'importe où et n'importe quand », déclare Gert Frederiks, PDG et président du conseil de Teijin Aramid. « Notre stratégie consiste à investir sans relâche dans l'optimisation de nos installations de production et dans l'augmentation de notre capacité de production de la fibre Twaron. Tout cela va nous permettre d'offrir à nos clients des produits offrant le meilleur rapport qualité/prix, dans la quantité adéquate, la qualité adéquate et au meilleur prix. En alliant ceci avec notre longue trajectoire de connaissances et d'expertise dans le domaine des fibres d'aramide, nous nous mettrons dans une excellente position pour être au service du marché mondial. »

Grâce au lancement de la méthodologie « lean » (gestion allégée) et aux programmes d'optimisation interne, Teijin Aramid a pu augmenter sa capacité de production de la fibre Twaron de l'ordre de 130 % depuis 1999. Teijin Aramid est déterminée à conserver cette méthode de travail basée sur les meilleures pratiques. L'entreprise n'aura de cesse d'investir dans ses usines, de déployer les dernières technologies et de garantir des économies d'échelle. Cela lui permettra de suivre le rythme de la demande du marché et la compétitivité de celui-ci, tout en satisfaisant les demandes de ses clients.

La capacité totale supplémentaire devrait être entièrement opérationnelle à l'horizon 2022. Teijin Aramid déploie actuellement une nouvelle technologie de filature dans ses installations de production de la fibre Twaron situées à Emmen, aux Pays-Bas, comme cela a été communiqué en juillet 2017. La capacité supplémentaire de cet investissement sera disponible à partir de mai 2018.

À propos de Teijin (Aramid)

Teijin Aramid est une filiale du groupe Teijin et un leader mondial des aramides qui dispose de sites de production aux Pays-Bas, en Thaïlande et au Japon. Pour tout complément d'informations, veuillez consulter : http://www.teijinaramid.com et http://www.teijinendumax.com. Teijin (TSE : 3401) est un groupe mondial axé sur la technologie qui offre des solutions avancées dans les domaines de la valeur environnementale, de la sécurité, la sûreté et l'atténuation des catastrophes, ainsi que des changements démographiques et de la conscience accrue en termes de santé. Veuillez visiter http://www.teijin.com.

