Hainan Airlines lance une liaison sans escale entre la ville chinoise de Shenzhen et Cairns, en Australie

SHENZHEN, Chine, 20 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Hainan Airlines Holding Co., Ltd. (« Hainan Airlines ») a lancé une liaison sans escale entre la ville chinoise de Shenzhen et Cairns, en Australie. Le vol inaugural de Hainan Airlines HU745, qui a décollé de l'aéroport international Bao'an de Shenzhen à 22 h 50 le 19 décembre 2017, heure de Pékin, a atterri à l'aéroport de Cairns le 20 décembre 2017 à 8 h 30, heure locale. Suivant la mise en place de la liaison Shenzhen-Brisbane le 20 septembre 2017, il s'agit du deuxième vol direct de Hainan Airlines de Shenzhen vers le Queensland et la sixième liaison sans escale vers l'Australie.

Avec le lancement de ce nouveau service, Hainan Airlines établit un réseau de liaisons en Australie dans trois États importants de l'Est du pays et quatre villes majeures, avec 12 allers retours par semaine. La liaison, qui compte deux allers retours par semaine, sera opérée par un Airbus A330 de luxe à fuselage large avec des cabines spacieuses. Les passagers de classe affaires profiteront de sièges massants et inclinables à 180 degrés, de casques Bose et d'accessoires de toilette de luxe BVLGARI. Les passagers de toutes les classes auront accès à un système de divertissement à la demande exclusif et une sélection gourmet de gastronomie occidentale et orientale.

Depuis ses débuts en 1993, Hainan Airlines a opéré plus de 1 400 liaisons nationales et internationales au départ et à destination de plus de 110 villes en Asie, Europe, Amérique du Nord et Océanie. La compagnie est également classée parmi les plus sûres au monde car elle n'a connu aucun accident important au cours de ses 24 années d'exploitation avec plus de 6 millions d'heures de vol sans encombre. Elle apparaît à la troisième place en sécurité aérienne en 2016 dans le classement établi par JACDEC, une société allemande d'évaluation de données de sécurité aérienne. C'est le meilleur classement obtenu par une compagnie de Chine continentale. Avec la mise en route de cette nouvelle liaison, le transporteur chinois étend de nouveau son réseau international, en offrant aux passagers voyageant entre la Chine et l'Australie une expérience de vol confortable et sûre.

Calendrier des vols Shenzhen-Cairns de Hainan Airlines (en heure locale) :

Nº de vol Appareil Jour Ville de départ Ville d'arrivée Heure de départ Heure d'arrivée













HU745 A330 Mardi, samedi Shenzhen Cairns 22 h 50 08 h 30 +1 HU746 A330 Mercredi,

dimanche Cairns Shenzhen 10 h 30 15 h 25

Remarque : des horaires spécifiques peuvent être confirmés par le système de réservation de Hainan Airlines ou par le site web officiel de la compagnie.

