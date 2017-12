La députée Caroline Simard annonce une aide financière de 113 965 $ à la Télévision de Charlevoix-Ouest







BAIE-SAINT-PAUL, QC, le 20 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Afin de moderniser ses équipements techniques pour passer d'un mode de diffusion analogique à numérique, la Télévision de Charlevoix-Ouest recevra une aide financière de 113 965 $. Cette aide gouvernementale lui est allouée en vertu du programme d'aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Simard.

Citations :

« Je me réjouis de cette aide financière qui permettra à la Télévision de Charlevoix-Ouest de prendre le virage numérique qui est devenu nécessaire de nos jours, et ce, dans des locaux nouvellement aménagés, s'inscrivant dans une démarche pour la pérennité de sa mission essentielle pour la région. Enracinée dans sa communauté depuis 1976, TVCO est un acteur culturel incontournable dans la MRC de Charlevoix. Ce soutien financier assurera une diffusion de meilleure qualité selon les standards de l'industrie télévisuelle et, par le fait même, de mieux accomplir sa mission. »

Caroline Simard, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme

« En accordant cette aide financière, notre gouvernement reconnaît une fois de plus l'apport des médias communautaires à la diversité des sources d'information au Québec. Ces médias demeurent d'importants canaux pour faire valoir la participation citoyenne en favorisant la mobilisation et la promotion de la vie culturelle, économique, sportive et sociale de nos régions. »

Marie Montpetit, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française

Lien :

Programme d'aide aux immobilisations

