Programme de soutien aux stratégies de développement touristique - Volet tourisme hivernal - Serge Simard annonce une aide financière de près de 800 000 $ pour bonifier le tourisme hivernal à la station Mont-Édouard, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

L'ANSE-SAINT-JEAN, QC, le 20 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier d'octroyer une aide financière de 792 200 $ à la Société de développement de L'Anse-Saint-Jean inc. pour son projet de développement de la station Mont-Édouard. Cette initiative totalise des investissements de près de 2,4 M$ dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le député de Dubuc et adjoint parlementaire du premier ministre pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, M. Serge Simard, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, en présence du directeur général de la station Mont-Édouard, M. Claude Boudreault.

La somme investie permettra de poursuivre le développement du ski de haute route, une approche de randonnée alpine, et de la piste Super G. Il est également prévu d'allonger le circuit de ski de fond de la station afin d'offrir un parcours d'une longueur totale de 18 km.

L'aide financière provient du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique - Volet 1 : Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme hivernal du ministère du Tourisme.

Citations :

« Le tourisme hivernal est un secteur à fort potentiel qui doit être développé dans notre région. C'était d'ailleurs l'une des recommandations du groupe de travail constitué après le Sommet économique régional de juin 2015. En ouvrant ses portes au ski de compétition, en poursuivant le développement du ski de haute route et en allongeant son parcours de ski de fond, la station Mont-Édouard verra sa clientèle se diversifier, ce qui aura pour effet de l'augmenter. Cet achalandage aura des retombées économiques bénéfiques pour le Bas-Saguenay et toute la région, et j'en suis très heureux. Je salue le travail des acteurs du milieu qui tentent d'attirer toujours plus de visiteurs, et je les félicite de leur vision d'avenir. »

Serge Simard, député de Dubuc et adjoint parlementaire du premier ministre pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Les stations de ski font partie des entreprises dans lesquelles il faut investir, puisqu'elles sont responsables de dépenses touristiques substantielles en plus d'offrir des emplois et de contribuer au rayonnement de notre destination. Réparties dans 16 régions touristiques situées à l'extérieur des grands centres urbains du Québec, les 74 stations de ski représentent un moteur économique indispensable. La station Mont-Édouard n'y fait pas exception, elle qui a d'ailleurs reçu son homologation Super G le 7 novembre dernier, devenant du même coup la seule station de ski du Québec à détenir une piste de compétition de ce type reconnue à l'international. Je suis donc heureuse de soutenir ce projet qui, en plus de répondre aux nouvelles tendances du tourisme hivernal, participe à la prospérité économique du Québec. »

Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

La station Mont-Édouard possède un domaine skiable classé parmi les dix stations les plus enneigées au Québec. En effet, on compte annuellement entre six et sept mètres et demi d'accumulation.





Au cours des dernières années, la station a investi 2,2 M$ dans ses infrastructures afin de les mettre à niveau et d'augmenter sa capacité d'enneigement pour toute la montagne, permettant ainsi d'allonger sa saison. Grâce à cet investissement, la station a pu cette année ouvrir ses portes le 18 novembre, soit trois semaines plus tôt qu'à l'habitude.





La Stratégie de mise en valeur du tourisme hivernal vise à faire du Québec l'une des principales destinations touristiques hivernales en misant sur le développement d'une offre variée d'activités qui permettent aux visiteurs de vivre une expérience totale de l'hiver.





L'annonce de la station Mont-Édouard s'inscrit dans la suite du Sommet économique régional de juin 2015. Elle constitue une réponse directe aux recommandations du groupe de travail visant à développer une vision régionale du potentiel de l'hiver et à convaincre le gouvernement de soutenir le développement du produit.

