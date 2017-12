Le site elephantcinema.quebec agrandit sa mémoire







MONTRÉAL, le 20 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le site Web d'Éléphant, elephantcinema.quebec, devient sans contredit le plus important lieu de référence sur le Web quand il s'agit du cinéma québécois. C'est la presque infaillible mémoire de notre cinéma, autant le cinéma actuel que le cinéma patrimonial. Et à compter de maintenant, le site s'enrichit d'un nouveau dossier, DIALOGUE AVEC LE PUBLIC, qui permettra de sauvegarder pour toujours un dialogue qui s'est engagé tout naturellement entre le public cinéphile et les créateurs, à l'occasion des présentations mensuelles d'Éléphant sur grand écran au Musée national des beaux-arts du Québec et à la Cinémathèque québécoise, à Montréal.

Ces projections de plus en plus courues ont entrepris cet automne leur deuxième saison à Québec et à Montréal. Et comme Éléphant s'efforce d'inviter à chacune des présentations des créateurs liés au film projeté, Claude Fournier et Marie-José Raymond ont décidé d'enregistrer sur vidéo le dialogue qui s'engage alors avec le public et d'en constituer un nouveau dossier pour le site Web. Tournés très simplement et montés par Jérémie T. Fournier, ces dialogues sont une source riche d'information et d'inspiration; ils sont émouvants, drôles, révélateurs et, jusqu'ici, les créateurs qui s'y sont prêtés l'ont fait avec une franchise et une générosité remarquables. En répondant aux questions du public, les créateurs se révèlent souvent de façon inattendue et toujours avec une vérité extrêmement touchante.

DIALOGUE AVEC LE PUBLIC est un dossier de mémoire qui s'inscrit parfaitement dans la mission que s'est donnée Éléphant : mémoire du cinéma québécois de préserver à jamais et de rendre disponible un patrimoine cinématographique qui serait sans doute disparu sans la généreuse intervention de Québecor, il y aura bientôt dix ans.

Comment ne pas être piqué par la curiosité de savoir comment, par exemple, Ginette Reno a réagi en revoyant avec une salle comble Léolo de Jean-Claude Lauzon, vingt-cinq ans plus tard, ou pourquoi Denys Arcand connaissait presque la bible par coeur avant d'écrire et de réaliser Jésus de Montréal? L'émotion que l'on ressent à voir Monique Miller se remémorer le tournage de Tit-Coq dont elle fut la vedette à dix-huit ans; les fous rires qui attendent ceux qui visionneront la vidéo de Claude Meunier qui venait de voir son Ding et Dong restauré et qui reprenait contact avec le réalisateur Alain Chartrand; ces deux-là ne s'étaient pas parlé depuis le tournage du film, en 1990. Le plaisir de retrouver Jacques Godin et Jean Beaudin lorsqu'ils viennent de revoir Being at Home with Claude, etc. Ou encore, c'est l'émotion avec laquelle l'actrice Paule Baillargeon parle du dernier film de Claude Jutra, La dame en couleurs; Paule en parle avec connaissance de cause, elle qui a aussi réalisé sur film un portrait de Claude Jutra. Ces moments privilégiés avec les créateurs, voilà le cadeau que vous offre Éléphant pour les fêtes avec le début de ce dossier : DIALOGUE AVEC LE PUBLIC.

Trois de ces vidéos sont déjà disponibles sur le site, alors que la parole est donnée à Denys Arcand (Réjeanne Padovani), à Jean Beaudin et Jacques Godin (Being at Home with Claude) et à Paule Baillargeon (La dame en couleurs). D'autres seront fréquemment versées sur le site, une raison de plus de visiter régulièrement elephantcinema.quebec.

À propos d'Éléphant : mémoire du cinéma québécois

Mis sur pied en 2007, Éléphant : mémoire du cinéma québécois est un vaste chantier entièrement financé par Québecor destiné à numériser, restaurer, conserver et rendre accessible l'ensemble des longs métrages de fiction du patrimoine cinématographique québécois. Codirigé par Claude Fournier et Marie-José Raymond, Éléphant a, depuis sa création, restauré 225 films qui sont offerts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur le service de vidéo sur demande illico de Vidéotron au canal 900, sur illico.tv et sur l'application illico. De plus, les films sont également accessibles, à mesure qu'ils y sont versés, sur iTunes Canada, États-Unis, France, et autres pays d'Europe et d'Afrique, en version originale et sous-titrée, partout où l'une des langues officielles est le français ou l'anglais. Le site Internet Éléphant : mémoire du cinéma québécois, www.elephantcinema.quebec, constitue quant à lui la plus importante banque de données et d'information sur le cinéma québécois.

Les films restaurés par Éléphant : mémoire du cinéma québécois peuvent maintenant être visionnés sur grand écran dans le confort de deux grandes institutions culturelles, grâce au récent partenariat avec la Cinémathèque québécoise et le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ).

Éléphant : mémoire du cinéma québécois est un projet philanthropique. À cet effet, Québecor n'en tire aucun avantage pécuniaire. À l'exception d'un montant minimal pour couvrir une partie des frais d'exploitation de la plateforme, la totalité des revenus de la diffusion de ces films est reversée aux détenteurs des droits et aux créateurs du cinéma québécois.

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX: QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, détient une participation de 81,53 % dans Québecor Média, laquelle emploie plus de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à coeur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

Visitez notre site Internet : www.quebecor.com

Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/Quebecor

SOURCE Québecor

Communiqué envoyé le 20 décembre 2017 à 10:30 et diffusé par :