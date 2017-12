Programme d'infrastructures Québec-Municipalités - Inauguration de la nouvelle caserne de pompiers de Windsor







WINDSOR, QC, le 20 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier d'avoir contribué à l'agrandissement de la caserne de pompiers de Windsor, l'une des deux casernes de la Régie intermunicipale des incendies de la région de Windsor. Cette infrastructure permet à la fois d'assurer la pérennité des services municipaux et d'offrir au personnel en sécurité incendie un environnement sécuritaire et conforme aux normes en vigueur.

La députée de Richmond et adjointe parlementaire du premier ministre (volet jeunesse), Mme Karine Vallières, profite de l'inauguration de la nouvelle caserne de pompiers pour annoncer qu'une aide financière gouvernementale de près de 210 000 $ a été octroyée à ce projet. La Ville a complété le financement, pour un investissement provincial-municipal de plus de 322 000 $.

Citations :

« Je suis fière de cette collaboration entre le gouvernement du Québec et la Ville de Windsor, d'autant que les municipalités de Windsor, de Saint?François?Xavier?de?Brompton et de Val?Joli collaborent énormément depuis quelques années dans le but d'offrir le meilleur service de sécurité incendie à leurs citoyens. Les travaux ont permis de combler un besoin en matière d'espace et d'offrir aux pompiers un lieu de travail plus commode. La Régie intermunicipale des incendies de Windsor sert un bassin de 9 233 citoyens, et ce, au mieux des intérêts de la population de la circonscription de Richmond. »

Karine Vallières, députée de Richmond et adjointe parlementaire du premier ministre (volet jeunesse)

« Je me réjouis du soutien financier accordé par notre gouvernement à la réalisation de ce projet important pour la région. Cette caserne réaménagée améliorera l'efficacité des interventions en sécurité incendie, au bénéfice de la population locale et régionale. »

Luc Fortin, député de Sherbrooke, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Le gouvernement du Québec investit dans toutes les régions pour assurer leur vitalité et leur développement. Il s'agit d'une priorité qui se traduit notamment par un soutien aux municipalités dans la concrétisation de leurs projets d'infrastructures publiques. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

« La Ville de Windsor se réjouit de l'agrandissement de la caserne de pompiers, qui permet d'offrir à ses employés des installations plus spacieuses et sécuritaires et de loger l'ensemble de la flotte, ce qui facilitera la logistique lors des opérations. »

Sylvie Bureau, mairesse de Windsor



Faits saillants :

Le bâtiment municipal de Windsor, constitué d'un garage et d'une caserne de pompiers, nécessitait des améliorations. Une section de près de 100 mètres carrés, incluant une porte de garage, a donc été ajoutée. De plus, les systèmes de ventilation, de chauffage et d'électricité ont été mis aux normes.





L'aide financière provient du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) - volet Réfection et construction des infrastructures municipales (RECIM) qui permet aux municipalités de réaliser des projets de construction, de mise aux normes, de réhabilitation, de conversion ou de réfection d'infrastructures municipales.





En vertu de ce programme, le coût maximal admissible du projet a été établi à 322 500 $. La contribution financière du gouvernement du Québec s'élève à 209 625 $.





Le Plan québécois des infrastructures 2017-2027 prévoit des investissements de 7 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT). En ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, ce sont 15 milliards de dollars qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours des dix prochaines années.

Liens connexes :

Pour obtenir plus d'information sur le PIQM - volet RECIM, visitez la section Infrastructures du site du MAMOT : http://www.mamot.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-dinfrastructures-quebec-municipalites-piqm/piqm-volet-5/

Plan québécois des infrastructures 2017-2027 : https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/budget_depenses/17-18/infrastructuresPubliquesQuebec.pdf

Pour en savoir plus sur les activités du MAMOT, suivez-nous sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/AffairesMunicipalesOccupationTerritoire/

https://twitter.com/MAMOTQC

SOURCE Cabinet du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire

Communiqué envoyé le 20 décembre 2017 à 10:30 et diffusé par :