Ouvert et fermé à Montréal durant la période des Fêtes 2017-2018







MONTRÉAL, le 20 déc. 2017 /CNW Telbec/ - À l'occasion des congés de Noël et du jour de l'An, de nombreuses installations de la Ville de Montréal continueront à offrir leurs services et activités, alors que d'autres modifieront leur horaire. Du 22 décembre 2017 au 2 janvier 2018, inclusivement, la plupart des bureaux de la Ville de Montréal seront fermés incluant, les bureaux d'arrondissement et les bureaux Accès Montréal.

LES COLLECTES : RÉSIDUS ALIMENTAIRES, RECYCLAGE ET ORDURES

Les services de collecte seront effectués selon un horaire modifié dans tous les arrondissements.

Pour consulter les horaires des collectes modifiés :

consultez le site Info-collectes à l'aide de votre adresse ou votre code postal;

consultez l'horaire complet des collectes dans chaque arrondissement.

COLLECTE DES SAPINS

La collecte des sapins aura lieu au retour des fêtes. Les citoyens seront alors conviés à déposer leur arbre dépouillé de ses décorations en bordure de rue, devant leur résidence, avant 7 h le matin du jour de la collecte d'arbres de Noël. Il s'agit d'une collecte distincte de celle organisée pour les ordures ménagères.

Pour en savoir plus, les citoyens peuvent consulter en ligne les horaires de la collecte des arbres de Noël, se référer au site Internet de leur arrondissement ou communiquer avec le 311. Les arbres de Noël peuvent également être déposés à l'un des 7 écocentres situés à Montréal. Pour connaître leur emplacement, veuillez consulter le site : ville.montreal.qc.ca/ecocentres.

LES ÉCOCENTRES

Tous les écocentres seront fermés du 24 décembre 2017 au 1er janvier 2018, inclusivement. Pour trouver tous les renseignements sur les écocentres, veuillez consulter le site : www.ville.montreal.qc.ca/ecocentres.

INSTALLATIONS SPORTIVES ET CULTURELLES

Arénas, piscines, centres sportifs, bibliothèques et lieux de diffusion culturelle ont un horaire varié selon les arrondissements. Nous vous invitons à communiquer directement avec le personnel de ces installations ou à vérifier l'horaire via Internet avant de vous déplacer.

Le Complexe sportif Claude-Robillard sera fermé du 24 au 26 décembre, inclusivement, le 31 décembre 2017 ainsi que le 1er janvier 2018. Les heures de fermeture seront modifiées durant la période des Fêtes : 20 h en semaine et 18 h la fin de semaine. Renseignements : 514 872-6900.

Pointe-à-Callière, musée d'archéologie et d'histoire de Montréal, sera fermé les 25 et 1er janvier Le musée sera exceptionnellement ouvert de 12 h à 17 h les 26 décembre et 2 janvier, mais sera ouvert selon l'horaire habituel les 24, 27, 28, 29, 30 et 31 décembre. Renseignements : 514 872-9150 ou www.pacmusee.qc.ca.

ESPACE POUR LA VIE

Le Biôdome, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan de Montréal seront fermés les 24 et 25 décembre, mais ouverts le 31 décembre et 1er janvier. Consultez le site Internet espacepourlavie.ca pour obtenir plus amples informations.

COUR MUNICIPALE ET AUTRES INSTALLATIONS

La cour municipale, située au 775, rue Gosford, sera fermée du 22 décembre au 2 janvier, inclusivement.

Les autres points de service (incluant le comptoir du 303, Notre-Dame Est), seront fermés du 22 au 26 décembre, mais ouverts les 27 et 28 décembre. Ces points de service seront ensuite fermés pour la période du 29 décembre au 2 janvier, inclusivement.

MARCHÉS PUBLICS

Les marchés publics seront fermés les 25 et 26 décembre et les 1er et 2 janvier. Ils seront toutefois ouverts selon leurs horaires habituels les autres jours, à l'exception des 24 et 31 décembre alors que la fermeture sera devancée à 17 h. Renseignements : 514 937-7754.

Le marché Bonsecours (350, rue Saint-Paul Est) sera fermé les 25 décembre et 1er janvier.

STATIONNEMENT

Rappelons que les bornes de paiement automatisées demeurent payantes durant la période des fêtes 2017-2018 et que les panneaux d'interdiction de stationner doivent également être respectés en tout temps.

Pour obtenir plus de renseignements sur les services offerts, les citoyens sont invités à consulter les sites Internet des arrondissements, via le portail Internet suivant : ville.montreal.qc.ca.

