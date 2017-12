Coveris nomme Jakob A. Mosser au poste de président directeur général







CHICAGO, le 20 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Coveris, (ou « la société »), grand fabricant mondial de produits d'emballage, a annoncé aujourd'hui avoir choisi Jakob A. Mosser en tant que président directeur général, à compter du 8 janvier 2018. M. Mosser prendra les fonctions de PDG à la suite du PDG par intérim Dimitri Panayotopoulos, qui restera au poste de président de la société.

« Je me réjouis de rejoindre Coveris », a déclaré M. Mosser. « La société s'est forgé une excellente réputation d'innovation et de service, et j'ai hâte de travailler avec l'équipe pour stimuler la croissance et poursuivre la tradition de réussite de Coveris. »

La carrière internationale de M. Mosser s'étend sur plus de 30 ans. Il a occupé plusieurs postes de haute direction dans le secteur de l'emballage, allant de directeur général à PDG, à la fois en Europe et en Amérique du Nord. En 2006, M. Mosser a restructuré avec succès Unterland, conduisant à une vente de l'entreprise à Mondi. Après ses fonctions de PDG de la division Consumer Flexibles de Mondi pendant quelques années, il a fondé Schur Flexibles et a développé l'entreprise pour en faire l'une des sept premières en Europe dans l'emballage souple, en particulier sur les marchés des produits alimentaires de base, des domaines pharmaceutiques et du tabac. En 2016, Schur Flexibles a été vendue avec succès au fonds d'investissement privé Lindsay Goldberg et M. Mosser est resté le PDG de l'entreprise avant de rejoindre Coveris.

« C'est pour nous un immense privilège d'intégrer en Jakob un cadre expérimenté de l'emballage à notre équipe dirigeante. Jakob apportera à Coveris non seulement une excellente compréhension du secteur de l'emballage souple, mais aussi un esprit d'entreprise éprouvé », a commenté M. Panayotopoulos. « Son solide leadership permettra à Coveris de bien réaliser son ambition et sa vision dans les prochaines années. »

À propos de Coveris

En tant qu'entreprise industrielle internationale de premier plan, Coveris Holdings SA développe des solutions qui améliorent la sécurité?, la qualité? et la praticité? des produits du quotidien. Partenaire des marques internationales les plus respectées, Coveris Holdings conçoit des solutions incontournables qui protègent tous les produits de notre environnement allant de la nourriture que nous consommons, au matériel médical, jusqu'a? l'appareil a? écran tactile, facilitant ainsi la vie de millions de personnes chaque jour. Coveris Holdings est une entreprise de portefeuille affiliée de Sun Capital Partners, Inc.

Tous les énoncés contenus dans ce communiqué qui concernent des activités, événements ou développements dont on attend ou prévoit la réalisation ou qui pourraient se produire à l'avenir sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs traduisent les attentes et les prévisions actuelles quant à la situation financière escomptée, aux objectifs et aux résultats futurs de Coveris. Ils sont soumis à des incertitudes et des facteurs concernant les activités et l'environnement commercial de Coveris, tous ces éléments s'avérant difficiles à prévoir et bon nombre étant indépendants de la volonté de Coveris. Ces incertitudes et ces facteurs peuvent entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux figurant dans les énoncés prospectifs. De plus, tout énoncé prospectif n'est valable qu'au jour de sa formulation et, à moins que la loi ne l'exige, la société n'assume aucune obligation de mettre à jour un énoncé prospectif pour refléter des événements ou circonstances après la date de sa formulation ou pour refléter la survenue d'événements ou circonstances attendus ou inattendus.

