Les pompiers de Montréal rendent le sourire, à quelques jours de Noël, à 850 familles démunies, les bras chargés de cadeaux et de victuailles







MONTRÉAL, le 20 déc. 2017 /CNW Telbec/ - En marge de la 30e édition de leur campagne annuelle des paniers de Noël, les pompiers de Montréal ont entrepris aujourd'hui, aux petites heures du matin, leur tournée attendue auprès de 850 familles sélectionnées par la Société St-Vincent-de-Paul, dans l'ensemble du territoire montréalais, afin de distribuer non seulement des denrées alimentaires et des cadeaux pour les enfants mais aussi des sourires, de la compassion et de la chaleur humaine en cette période de réjouissances souvent assombrie par des drames humains, la pauvreté, l'indigence et l'isolement.

« Nous voulons apporter un maximum de répit et de joies à ces familles pour qui la visite des pompiers constitue souvent la seule et unique consolation qu'elles peuvent avoir en cette période critique de l'année » ont dit, en choeur, le président de l'Association des Pompiers de Montréal, Ronald Martin et le responsable de la campagne, le pompier Simon Fournier en soulignant le travail inlassable des pompiers bénévoles appuyés par les employés et bénévoles de la base des Forces armées canadiennes (202e DA) de Longue-Pointe, partenaire du Projet des jouets de Noël, sans qui la distribution de paniers de Noël pourrait difficilement atteindre la même ampleur, d'année en année. Il en va de même pour le soutien et l'implication des commanditaires fournissant gracieusement tout le système d'entreposage, les boîtes d'expédition et le matériel roulant.

Chaque panier livré aujourd'hui est constitué de denrées alimentaires d'une valeur de 275 $, et ceux-ci seront assortis de milliers de cadeaux, jouets, jeux et autres, destinés aux enfants de ces familles démunies. « Les sourires de joie sur les petits visages et l'étincelle de l'espoir dans les yeux des plus grands sont suffisants pour nous motiver à toujours faire plus » a ajouté le responsable de la campagne, Simon Fournier, qui a ajouté être fier du fait que cette campagne annuelle puisse être un baume sur le malheur qui frappe ces centaines de familles parfois de plein-fouet en cette période de l'année.

Le président de l'Association s'est dit quant à lui interpelé plus que jamais par le phénomène croissant de la pauvreté qui touche parfois des familles montréalaises dont on ne peut deviner, à première vue, qu'elles sont aux prises avec soit une situation passagère, ou même un drame, que leur fierté et leur orgueil bien légitimes les empêchent de dévoiler.

« C'est pourquoi les pompiers demeurent à l'écoute et sensibles à ces situations particulières à longueur d'année » a poursuivi Ronald Martin.

Celui-ci a renchéri en soutenant que la surprise et la joie exprimées par ces familles en voyant les pompiers arriver étaient l'ultime récompense des dizaines de bénévoles qui se remettront incessamment à l'oeuvre, en prévision de la campagne de l'an prochain.

400 familles de 2 personnes ont déjà reçu, par ailleurs, la visite des pompiers le samedi 16 décembre dernier. Des paniers d'une valeur de 170 $ chacun, avec des cartes cadeaux pour les enfants de moins de 14 ans, leur ont été livrés.

Avec le soutien des partenaires que sont le Centre financier des pompiers Desjardins, la firme Olymbec, les courtiers d'assurance Burrowes, le Fonds de bienfaisance des pompiers de Montréal et les employés des Forces armées canadiennes (202e DA) de Longue-Pointe, les pompiers montréalais ont à ce jour apporté une aide et un réconfort appréciés à plus de 9 500 familles dans le besoin.

