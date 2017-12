SNC-Lavalin sélectionnée comme partenaire de l'alliance pour le projet Clean TeQ Sunrise







MONTRÉAL, le 20 déc. 2017 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) a le plaisir d'annoncer qu'elle a été sélectionnée comme partenaire d'une alliance par Clean TeQ Holdings Ltd pour le développement du projet Clean TeQ Sunrise, un projet de nickel, de cobalt et de scandium de classe mondiale, situé à New South Wales, en Australie.

Dans le cadre de la première phase de l'accord de développement d'une alliance, SNC-Lavalin, en partenariat avec CB&I et Clean TeQ, présentera une proposition de projet et une estimation du coût cible pour mener le projet jusqu'à la décision d'investissement finale, au milieu de 2018. Cette proposition inclura des dispositions pour fournir des services d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction.

SNC-Lavalin travaille actuellement avec Clean TeQ en vue de réaliser l'étude de faisabilité définitive, qui devrait se terminer au début de 2018. De plus, les études d'avant-projet (ÉAP) pour le circuit utilisant la technologie de lixiviation acide sous haute pression, l'usine d'acide et la production d'électricité ont été octroyées à SNC-Lavalin, en septembre 2017. Clean TeQ Sunrise est l'un des plus grands gisements de nickel et de cobalt à teneur élevée situés à l'extérieur de l'Afrique, et l'un des plus grands gisements de scandium à teneur élevée au monde.

« Ayant travaillé en étroite collaboration avec Clean TeQ dans les premières étapes du projet Sunrise, je suis heureux que SNC-Lavalin ait été engagée pour poursuivre l'élaboration de cette impressionnante installation et offrir des conseils à cet effet, a déclaré José J. Suárez, président, Mines et métallurgie, SNC-Lavalin. En fusionnant nos capacités métallurgiques en technologie de lixiviation acide sous haute pression avec celles de nos ressources locales de SNC-Lavalin, en Australie, qui ont travaillé sur un certain nombre de mégaprojets australiens, nous fournissons à Clean TeQ une équipe et une solution d'envergure mondiale pour leur actif. »

« Nous avons une forte présence locale en Australie depuis plus de 30 ans, et ce contrat démontre la façon dont nous pouvons rassembler notre savoir-faire et nos capacités intersectorielles afin de fournir la meilleure solution pour nos clients, a ajouté Christian Brown, président, Pétrole et gaz, SNC-Lavalin. Le produit final de ce projet contribuera à fournir une énergie durable, et notre exécution misera sur la qualité, la sécurité, l'environnement et le travail avec la collectivité locale. »

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise mondiale spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et un acteur de premier plan en matière de propriété d'infrastructures. À partir de bureaux situés dans le monde entier, les membres du personnel de SNC-Lavalin sont fiers de bâtir l'avenir. Nos équipes fournissent des solutions de projets complètes de bout en bout, notamment dans les domaines de l'investissement de capital, des services-conseils, de la conception, de l'ingénierie, de la construction, des investissements de maintien et de l'exploitation et de l'entretien, pour les clients dans les secteurs Pétrole et gaz, Mines et métallurgie, Infrastructures et Énergie. Le 3 juillet 2017, SNC-Lavalin a acquis Atkins, l'une des firmes offrant des services de conception, d'ingénierie et de gestion de projet les plus respectées au monde. www.snclavalin.com

À propos de Clean TeQ

Clean TeQ Holdings Ltd, une société inscrite à la cote de l'ASX (ASX : CLQ), est reconnue comme étant l'une des entreprises de technologie les plus novatrices d'Australie dans le domaine de la technologie et du traitement des matériaux. Clean TeQ développe son projet de nickel, de cobalt et de scandium, Clean TeQ Sunrise, à New South Wales, au moyen de sa technologie d'échange d'ions Clean-iXMD.

