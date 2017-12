BMO Investissements inc. abandonne l'option d'achat avec frais de vente différés (FVD) standard







MONTRÉAL, le 20 déc. 2017 /CNW/ - BMO Investissements inc. a annoncé aujourd'hui son intention d'abandonner l'option d'achat avec frais de vente différés (FVD) pour les nouveaux achats, y compris les achats préautorisés, pour l'ensemble de sa gamme de BMO Fonds d'investissement, avec prise d'effet le 4 mai 2018. L'option d'achat avec frais de vente différés réduits demeurera à la disposition de tous les investisseurs.

BMO Investissements inc. n'a pas offert de nouveaux fonds d'investissement assortis de l'option d'achat avec frais de vente différés (FVD) standard depuis avril 2016.

Les placements existants qui sont assortis de l'option de frais de vente différés (FVD) standard demeureront investis au barème de frais de rachat qui s'y appliquent et les conversions des placements existants acquis en vertu de l'option d'achat avec frais de vente différés (FVD) standard demeureront disponibles.

Pour de plus amples renseignements sur les BMO Fonds d'investissement, visitez www.bmo.com/investissements/fonds/.

Les BMO Fonds d'investissement sont offerts par BMO Investissements inc., cabinet de services financiers et entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

Les placements dans les fonds d'investissement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'Aperçu du fonds ou le prospectus du fonds d'investissement avant d'investir. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

