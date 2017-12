1 million de personnes de plus ont maintenant accès à un médecin de famille







QUÉBEC, le 20 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, a annoncé aujourd'hui que depuis avril 2014, un million de personnes de plus ont dorénavant accès à un médecin de famille.

Données d'inscription (Nombre total de personnes au Québec) Comparatif 1er avril 2014 1er décembre 2017 Différence entre le 1er avril

2014 et le 1er décembre 2017 5 246 167 6 247 207 1 001 040

Citations :

« L'atteinte de ce nombre symbolique d'un million démontre que nos efforts portent leurs fruits. J'en suis très fier, mais surtout très heureux pour toutes ces personnes qui ont maintenant accès à un médecin de famille. Il s'agissait de l'une de mes priorités : simplifier la vie des patients qui n'avaient pas de médecin de famille et qui souhaitaient en avoir un. Pour y parvenir, nous nous sommes donné des cibles et les moyens pour les atteindre. Je tiens également à remercier la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, sans qui cet objectif n'aurait pu être atteint, pour leur collaboration et leur travail auprès des patients. »

Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Pour l'ensemble de la province, le taux d'inscription à un médecin de famille atteint maintenant 79 %, alors qu'il était de 66,4 % en avril 2014. Notons également que le taux d'inscription dépasse maintenant la cible de 85 % pour les territoires des établissements suivants :

CISSS du Bas-Saint-Laurent : 89,6 %

CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean : 89,8 %

CISSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec : 86,7 %

CIUSSS de l'Estrie : 85,3 %

CISSS de la Gaspésie : 87,9 %

CISSS des Îles : 88,7 %

CISSS de Chaudière-Appalaches : 90,9 %

Rappelons que le Gouvernement du Québec a redoublé ses efforts depuis 2014 afin d'améliorer l'accès aux soins et aux services de première ligne. Parmi les actions mises en place, mentionnons :

l'entente découlant de la Loi 20, qui détermine des cibles d'inscription et d'assiduité pour les médecins de famille;

l'implantation de 23 super-cliniques ouvertes 12 heures par jour, 7 jours sur 7;

la poursuite du développement du réseau de groupes de médecine de famille (GMF), qui en compte maintenant 317;

la mise en place du Guichet d'accès à un médecin de famille (GAMF);

la Grande Inscription, qui permettra aux médecins de famille de se voir attribuer, le 1 er septembre de chaque année, des blocs de patients qui se trouvent sur le GAMF;

septembre de chaque année, des blocs de patients qui se trouvent sur le GAMF; le développement d'un système de rendez-vous gratuit en ligne, Rendez-vous santé Québec (RVSQ).

