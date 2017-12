Transcontinental inc. et les fondateurs de CEDROM-SNi inc. vendent leur participation à CNW Group Ltd., une entreprise de Cision(MD)







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 20 déc. 2017) - Transcontinental inc. (TSX:TCL.A)(TSX:TCL.B) annonce la vente de ses actions, à hauteur de 50 %, dans CEDROM-SNi inc., une firme montréalaise spécialisée en surveillance électronique des médias, à CNW Group Ltd., une entreprise de CisionMD offrant des services de renseignements médiatiques et de distribution de nouvelles au Canada. Dans le cadre de la même entente, les fondateurs de CEDROM-SNi vendent également leur participation à CNW Group Ltd. qui, par conséquent, en devient l'unique propriétaire. Les quelque 110 employés de CEDROM-SNi demeurent en poste à Montréal et dans les bureaux satellites de Québec, Ottawa, Toronto et Paris.

Nicole Guillot, présidente de Cision au Canada et administratrice de CNW Group Ltd., a déclaré : « Nous sommes très fiers d'acquérir CEDROM-SNi, une entreprise dont l'offre de produits et services est parmi les plus performantes de l'industrie et s'avère complémentaire à la nôtre. En unissant nos forces, nous pourrons desservir notre clientèle avec une offre bonifiée et diversifiée qui s'inscrit parfaitement dans la vision globale de Cision d'être l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels et de services de médias acquis, au carrefour des relations publiques, du marketing numérique et social. Nous nous réjouissons d'accueillir au sein de Cision les employés de talent de CEDROM-SNi qui possèdent une expertise de pointe afin de poursuivre ensemble notre croissance. »

« Nous sommes ravis de vendre à Cision, car il s'agit d'une décision éclairée et porteuse qui assure la continuité d'une entreprise québécoise créée il y a près de 30 ans, a dit François Aird, président de CEDROM-SNi inc. Cision est un joueur clé dans le marché, reconnu pour son engagement envers l'innovation, et dont les valeurs sont très semblables aux nôtres. Dès nos premières discussions, nous avons saisi l'importance accordée aux compétences exceptionnelles de nos équipes. CEDROM-SNi s'est toujours démarquée par la qualité de ses employés. Nous sommes d'ailleurs très reconnaissants du travail qu'ils ont accompli avec professionnalisme au fil des ans. Nous désirons aussi remercier tous nos clients, éditeurs et partenaires d'affaires de leur confiance et de leur fidélité. »

Pierre Marcoux, vice-président principal, Affaires et Éducation, TC Media, et membre du conseil d'administration de CEDROM-SNi a ajouté : « Nous sommes fiers d'avoir contribué à l'essor de CEDROM-SNi pendant deux décennies. Ce partenariat a été bénéfique pour nos deux organisations, qui ont franchi ensemble plusieurs étapes de leur croissance. Je tiens à remercier sincèrement François Aird et son équipe de direction de leur précieuse collaboration. Par ailleurs, les marques de TC Media continueront de faire affaire avec CEDROM-SNi comme contributeur de contenu et pour leurs différents besoins de veille médiatique. »

CEDROM-SNi offre notamment des services de surveillance et d'analyses médiatiques par l'entremise de sa solution numérique Eureka.cc, au Canada, et son pendant européen Europresse.com, en France. Elle dessert une clientèle variée composée de grandes entreprises, d'organismes gouvernementaux, de médias et d'agences de publicité et de relations publiques, entre autres.

Profil de TC Transcontinental

TC Transcontinental est le premier imprimeur au Canada et un important fournisseur d'emballages souples en Amérique du Nord. La Société est également un leader dans ses activités de médias spécialisés. TC Transcontinental a pour mission de créer des produits et services permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. L'engagement de la Société auprès de ses parties prenantes est d'agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires.

Transcontinental inc. (TSX:TCL.A)(TSX:TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte plus de 6500 employés au Canada et aux États-Unis, et ses revenus ont été de 2,0 milliards de dollars canadiens en 2017. Site www.tc.tc

Profil de CEDROM-SNi

CEDROM-SNi oeuvre dans le domaine des technologies de l'information depuis 1989. Cette entreprise québécoise agit notamment à titre de gestionnaire de droits de reproduction électronique pour plusieurs centaines de médias québécois et étrangers. CEDROM-SNi produit également Eureka.cc, une solution numérique qui offre à des milliers de clients au Québec, au Canada et en France, la possibilité de rechercher, analyser et réaliser des veilles dans un univers médiatique en pleine mutation.

Profil de Cision

Cision, Ltd. (NYSE:CISN) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels et de services de médias acquis pour les professionnels des relations publiques, du marketing et des communications. Les logiciels de Cision permettent aux utilisateurs de repérer les influenceurs clés, de rédiger et de distribuer du contenu stratégique et de mesurer les répercussions importantes. Cision compte plus de 3 000 employés et des bureaux dans 15 pays en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et dans la région Asie-Pacifique. Cision exerce ses activités au Canada sous les entités légales CNW Group Ltd. et Cision Canada Inc. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ses produits et services primés, y compris sur Cision Communications CloudMD, visitez www.cision.ca et suivez Cision sur Twitter @Cision et, au Canada, @CNWGroup.

