GOOD DESIGN® Award pour Case IH et CASE Construction Equipment

LONDRES, le 20 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Le GOOD DESIGN® Awards 2017, plus ancien et plus prestigieux prix international récompensant l'excellence et l'innovation en matière de design, a été décerné aux marques de CNH Industrial N.V. (NYSE : CNHI / MI : CNHI), Case IH et CASE Construction Equipment. Les lauréats sont le Concept de tracteur autonome Case IH et les Chargeuses sur pneus CASE série G, tous les deux conçus en interne dans le CNH Industrial Design Center et développés en collaboration avec les équipes Innovation et Ingénierie de l'entreprise.

Case IH, marque agricole mondiale de CNH Industrial, a dévoilé en 2016 le premier tracteur autonome sans conducteur de grande puissance au monde, marquant ainsi une avancée révolutionnaire dans la conception des tracteurs. Le CNH Industrial Design Center s'est basé sur le Case IH Magnum pour développer son concept de tracteur autonome. Le concept s'appuie autant sur la forme que sur la fonction : l'équipe a réinventé le tracteur en vue d'une future ère de l'autonomie, en supprimant le poste de conduite traditionnel et en parant le concept Magnum de lignes élancées et dynamiques. Le style a également été étudié pour améliorer les fonctionnalités et intégrer la technologie requise, tout en veillant à la cohérence de l'ensemble. Les phares agressifs, le capot sculpté et la silhouette distinctive sont complétés par des garde-boue avant en fibre carbone, deux jantes bi-ton rouge et noir et des éclairages LED exclusifs.

CASE, marque internationale des matériels de construction de CNH Industrial, a lancé en novembre 2016 ses toutes nouvelles chargeuses sur pneus de la série G. Ses nouvelles normes en matière de confort d'utilisation, d'interface et de sécurité font de la série G la chargeuse sur pneus la plus intuitive et la plus facile à utiliser jamais produite par CASE. La marque fêtera en 2018 ses 60 ans de production de chargeuses sur roues. Cette série particulière compte sept nouveaux modèles couvrant tous types de travaux, allant des chantiers d'approvisionnement, au secteur du bâtiment et à l'agriculture, jusqu'aux carrières. Chaque élément de la cabine de cette gamme de nouvelle génération a été conçu pour apporter le confort d'une automobile avec des performances industrielles grâce à son design amélioré, son confort supérieur, son ergonomie, son innovation pratique et sa technologie instinctive. Le design assure également une visibilité exceptionnelle, grâce à son pare-brise d'un seul tenant qui garantit une vue dégagée vers l'avant, à ses nombreux rétroviseurs convexes, à la caméra de recul avec affichage, à son capot moteur effilé pour une vue parfaite vers l'arrière, et à ses projecteurs de travail à LED qui assurent une excellente visibilité même par faible luminosité.

Le CNH Industrial Design Center, dirigé par David Wilkie, se consacre au développement de produits pour les différents segments de l'entreprise : matériel agricole, équipement de construction, véhicules industriels et groupes motopropulseurs.

« Pour toute l'équipe du Design Center, c'est un grand honneur d'avoir reçu deux prix Good Design® Awards », a déclaré David Wilkie, directeur du CNH Industrial Design Center. « C'est le reflet des efforts déployés par notre équipe pour aller au-delà des conventions du design industriel et nous mettre au défi de développer des solutions novatrices et dynamiques pour des secteurs comme l'agriculture et la construction. »

Le Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design et Metropolitan Arts Press Ltd. présentent le programme annuel du GOOD DESIGN® Awards du Musée pour les designs industriels et les produits les plus novateurs et avant-gardistes du monde.

CNH Industrial N.V. (NYSE : CNHI / MI : CNHI), est un leader mondial dans le secteur des biens d'équipement qui dispose d'une expérience industrielle reconnue, d'une large gamme de produits et qui est présent dans le monde entier. Chacune des marques individuelles détenues par l'entreprise représente un acteur majeur au niveau international dans son secteur industriel spécifique : Case IH, New Holland Agriculture et Steyr pour les tracteurs et les équipements agricoles, Case et New Holland Construction pour les engins de terrassement, Iveco pour les véhicules commerciaux, Iveco Bus et Heuliez Bus pour les autobus et les autocars, Iveco Astra pour les véhicules d'entretien de carrières et de construction, Magirus pour les véhicules de pompiers, Iveco Defence Vehicles pour la défense et la protection civile, et FPT Industrial pour les moteurs et les transmissions. Vous pouvez trouver des informations supplémentaires sur le site de l'entreprise : www.cnhindustrial.com

