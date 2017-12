Cision acquiert CEDROM-SNi Inc.







CHICAGO, le 20 décembre 2017 /CNW/ - Cision, Ltée (NYSE: CISN) (« Cision ») a annoncé aujourd'hui qu'elle avait procédé à l'acquisition de CEDROM-SNi inc. (« CEDROM »), une entreprise basée à Montréal, spécialisée dans les solutions de surveillance électronique des médias. Grâce à cette acquisition, les clients de CEDROM-SNi pourront bénéficier immédiatement de l'offre de produits complémentaires de Cision, incluant la plateforme Cision Communications CloudMC et le réseau de distribution CNW. En outre, cette acquisition procurera à la clientèle internationale existante de Cision un accès amélioré à des milliers de sources de contenu média provenant des journaux, de la radio, de la télévision, d'Internet et des médias sociaux, les aidant à mieux comprendre et à mieux quantifier l'incidence de leurs communications et de leurs couvertures média à la fois au Canada et en France.

CEDROM, qui compte environ 110 employés à Montréal, Québec, Ottawa, Toronto et Paris, offre des services de veille média et d'analyse au moyen de sa solution numérique, Eureka.cc, au Canada, et de son équivalent européen, Europresse.com, en France. CEDROM sert une clientèle variée, composée de grandes entreprises, d'organismes gouvernementaux, de médias, d'agences de publicité et de relations publiques, de bibliothèques publiques, entre autres.

« L'acquisition de CEDROM-SNi ouvre la porte à un bon nombre de nouvelles relations client majeures pour Cision, à la fois au Canada et en France, a expliqué Kevin Akeroyd, président et chef de la direction de Cision. Elle représente une excellente complémentarité stratégique pour nous, dans le contexte de notre portefeuille global, et nous permettra de renforcer notre offre internationale. »

Profil de CEDROM-SNi

CEDROM-SNi oeuvre dans le domaine des technologies de l'information depuis 1989. Cette entreprise québécoise agit notamment à titre de gestionnaire de droits de reproduction électronique pour plusieurs centaines de médias québécois et étrangers. CEDROM-SNi produit également Eureka.cc, une solution numérique qui offre à des milliers de clients au Québec, au Canada et en France, la possibilité de rechercher, d'analyser et de réaliser des veilles dans un univers médiatique en pleine mutation.

Profil de Cision

Cision Ltée (NYSE: CISN) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels et de services de médias acquis pour les professionnels des relations publiques, du marketing et des communications. Les logiciels de Cision permettent aux utilisateurs de repérer les influenceurs clés, de rédiger et de distribuer du contenu stratégique et de mesurer les répercussions importantes. Cision compte plus de 3 000 employés et des bureaux dans 15 pays en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et dans la région Asie-Pacifique. Cision exerce ses activités au Canada sous les entités légales CNW Group Ltd. et Cision Canada Inc. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ses produits et services primés, y compris sur Cision Communications CloudMD, visitez www.cision.ca et suivez Cision sur Twitter @Cision et, au Canada, @CNWGroup.

