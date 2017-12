Enquête du Bureau de la concurrence sur la fixation des prix du pain







STELLARTON, N.-É., le 20 déc. 2017 /CNW/ - Des documents déposés à la Cour dans le cadre de l'enquête du Bureau de la concurrence sur la fixation des prix de produits de boulangerie commerciale ont été mis à la disposition de Sobeys hier.

Il s'agit des documents préparés par le Bureau de la concurrence pour obtenir les mandats de perquisition dont les médias ont fait état le 31 octobre 2017.

C'est la première fois que Sobeys reçoit de l'information substantielle du Bureau de la concurrence dans le cadre de l'enquête en cours.

Pour l'instant Sobeys ne croit pas qu'elle ni aucun de ses employés n'aient enfreint la Loi sur la concurrence. Toute assertion relative à l'existence d'une entente de fixation des prix à l'échelle de l'industrie n'a pas été prouvée.

Sobeys a toujours pris au sérieux ses obligations en matière de conformité.

Sobeys continuera à pleinement collaborer avec le Bureau de la concurrence d'ici la fin de son enquête.

À propos de Sobeys inc.

Fière entreprise canadienne ayant son siège social à Stellarton, en Nouvelle-Écosse, Sobeys répond aux besoins en épicerie de la population canadienne depuis 1907. Filiale en propriété exclusive d'Empire Company Limited (TSX : EMP.A), Sobeys exploite un réseau d'environ 1 500 magasins corporatifs et affiliés dans les dix provinces canadiennes sous diverses enseignes, notamment les épiceries Sobeys, Safeway, IGA, Foodland, FreshCo et Thrifty Foods, ainsi que les pharmacies Lawtons et plus de 350 postes d'essence. Sobeys et ses marchands affiliés et franchisés emploient plus de 125 000 personnes. La Société a pour objectif d'être un créateur inégalé d'expériences donnant aux Canadiens le goût de mieux manger. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de Sobeys inc., veuillez consulter son site Web au http://www.sobeyscorporate.com/fr.

SOURCE Sobeys Inc.

Communiqué envoyé le 20 décembre 2017 à 08:47 et diffusé par :