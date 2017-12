La Société financière Walter double son investissement dans Partenaires Walter Capital en allouant une deuxième tranche de 100 millions $







MONTRÉAL, le 20 déc. 2017 /CNW Telbec/ - La Société financière Walter (« Financière Walter ») est fière d'annoncer qu'elle double son investissement dans Partenaires Walter Capital (« Walter Capital »), sa filiale spécialisée dans les placements privés, avec l'ajout d'une deuxième enveloppe de 100 millions $. À peine deux ans suite au lancement de ses activités, Walter Capital a déployé avec succès plus de la moitié de la mise initiale de la Financière Walter dans plusieurs entreprises canadiennes qui affichent déjà une forte croissance.

Ce déploiement de capital plus rapide que prévu confirme la pertinence du modèle d'affaires de Walter Capital dans le secteur du placement privé. « Notre vision était d'accompagner les entrepreneurs afin d'accélérer leur croissance, à l'aide de notre capital et du savoir-faire de nos deux associés directeurs, eux-mêmes d'anciens dirigeants d'entreprise, explique René Fournier, président et chef des investissements, Société financière Walter. La double expérience de notre équipe comme dirigeants d'entreprise et financiers s'avère un atout pour les entreprises établies cherchant à soutenir ou accélerer leur croissance, mais nous avons découvert que nous pouvons également, avec ce modèle d'affaires, contribuer efficacement à propulser de jeunes entreprises ou encore des entreprises faisant preuve d'innovation dans leur modèle d'affaires. »

Avec la première enveloppe de 100 millions $, Walter Capital a notamment investi dans Spud.ca, la plus grande entreprise omnicanal dédiée à l'épicerie au Canada, laquelle a déjà procédé à une acquisition depuis l'investissement de Walter Capital il y a moins d'un an; BonLook, une entreprise spécialisée dans la vente de produits d'optique, est passée de trois à quinze points de vente depuis l'investissement de Walter Capital il y a un peu plus d'un an; et Mayrand ainsi que d'autres entreprises des secteurs de l'alimentation et de la santé. Le nombre de dossiers à l'étude permettra d'allouer le reste de la première tranche de 100 millions $, d'où l'opportunité pour la Société financière Walter d'accroître son allocation dans les placements privés.

Du capital et du savoir-faire

Fort de l'esprit entrepreneurial familial du Groupe Walter et de son écosystème d'entreprises grandissant, l'objectif de Walter Capital demeure inchangé : créer de la valeur et être un catalyseur de croissance. « Notre équipe talentueuse, influencée par la longue tradition entrepreuneuriale du Groupe, peut faire profiter de nombreuses entreprises non seulement de nos capitaux mais de notre savoir-faire, notamment les entreprises dont les dirigeants arriveront au stade de transfert dans les prochaines années et les entreprises émergentes, précise Isabelle Somers, responsable du développement corporatif, Groupe de sociétés Walter, et elle-même faisant partie de la relève au sein du Groupe Walter. Le Groupe est d'ailleurs lui-même en forte croissance, laquelle nous nourrissons, comme d'autres entreprises, par l'ajout de talents dynamiques qui viendront contribuer à notre vision. »

À propos de la Société financière Walter et de Partenaires Walter Capital

La Société financière Walter, une entreprise du Groupe de sociétés Walter, est une firme de placements qui investit tant dans les marchés publiques que privés. Son approche est basée sur des investissements à long terme qui reposent sur un capital permanent, afin de devenir un véritable partenaire des entreprises dans lesquelles elle investit. Ses placements privés sont effectués par Partenaires Walter Capital (Walter Capital), qui investit des capitaux et du savoir-faire dans des PME pour accélérer leur croissance. Fortes de leur expérience de terrain, ses équipes de financiers et d'entrepreneurs apportent aux entreprises une valeur ajoutée et du savoir-faire en plus de l'investissement, couplé à une solide capacité d'analyse fondamentale des marchés.

www.financierewalter.ca www.waltercapital.ca

À propos du Groupe de sociétés Walter

Depuis plus de 60 ans, le Groupe de sociétés Walter prospère, fort d'un esprit entrepreneurial qui se transmet depuis des générations. Tirant profit de cette force singulière, le Groupe Walter s'est développé en un écosystème d'entreprises qui comprend une société d'exploitation, Walter Technologies pour surfaces, ainsi que sa filiale Bio-Circle, en plus de la Société financière Walter et Partenaires Walter Capital. www.groupewalter.ca

SOURCE Société financière Walter

Communiqué envoyé le 20 décembre 2017 à 08:00 et diffusé par :