Hawtai Motor étend sa présence dans le monde à l'appui de l'initiative « la Ceinture et la Route » de Chine







PÉKIN, 20 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Hawtai Motor, une marque automobile de propriété indépendante représentative de constructeurs automobiles similaires en Chine, a récemment fait un pas de plus dans sa stratégie de croissance internationale dans le but de soutenir la mise en oeuvre de l'initiative « la Ceinture et la Route » (« C&R »)).

Hawtai Motor, un pionnier des VUS en Chine, est un grand conglomérat industriel principalement engagé dans la construction automobile, qui possède des technologies de puissance de base et un solide appui financier. Avec des actifs totalisant plus de 48 milliards de yuans (environ 7,8 milliards USD), le groupe a bâti des entreprises couvrant quatre segments clés, les véhicules traditionnels et électriques, la R&D et la technologie, la finance et la mobilité intelligente.

Hawtai Motor est l'une des premières marques automobiles chinoises de propriété indépendante à établir une présence en dehors du marché national. En termes de R&D et d'innovation, la société a établi des centres de technologie à Munich, en Allemagne, en Russie et dans la Silicon Valley, aux États-Unis.

En termes de recherche en design pour intérieurs et extérieurs de véhicule, Hawtai Motor s'est associée à de grandes entreprises internationales telles que la société britannique HORIBA MIRA et la société française Faurecia.

Pour le moteur et le groupe motopropulseur, Hawtai Motor a adopté le moteur diesel pour voiture de tourisme à gamme complète le plus avancé au monde de la société italienne VM Motori S.p.A. et l'a assorti d'une transmission automatique de la société allemande ZF Friedrichshafen AG, devenant ainsi la seule grande firme chinoise de production d'ensembles de puissance automobiles à revendiquer la propriété de ces deux technologies fondamentales.

En 2018, Hawtai Motor célèbrera son 18ème anniversaire. Le président de la société, Zhang Hongliang, a présenté son plan de développement pour les trois prochaines années. La société compte vendre 200 000 unités en 2018, puis lever la barre avec la production et la vente de 500 000 unités d'ici 2020, exportant largement ses véhicules complets, ses produits automobiles, ses moteurs et ses boîtes de vitesse à plus de 30 pays et régions.

Le constructeur automobile chinois a établi un portefeuille de production dans les pays ciblés par C&R. Ce portefeuille inclut des usines de montage de véhicules complètement démontés (Completely Knocked Down (CKD)) en Russie et des installations de montage à assemblage partiel (Semi-Knocked Down (SKD)) en Angola, ainsi que des aménagements en pièces détachées (Knocked Down (KD)) au Brésil, en Inde, au Mexique, en Thaïlande, en Iran, au Vietnam, aux Philippines, en Egypte, au Nigeria, au Kenya, en Afrique du Sud et en Colombie. Ses véhicules complets sont expédiés actuellement en Australie, au Pérou, au Chili, en Corée du Nord et en Ethiopie.

Il est intéressant de noter que Hawtai Motor a participé au quatrième Sommet CICA qui s'est tenu à Shanghai en 2014 en tant que seul constructeur automobile national chinois à avoir été invité à l'évènement. En présence du président chinois Xi Jinping et du président russe Vladimir Putin, le constructeur automobile chinois a signé un accord de coopération de 1,1 milliard USD avec la société russe Derways pour lui fournir des pièces KD pour 80 000 véhicules complets.

Les mesures qui avaient été prises par Hawtai Motor en réponse à l'initiative C&R ont continué à promouvoir la nouvelle stratégie du constructeur automobile à l'entrée d'une nouvelle ère en termes de développements technologiques. Le constructeur automobile envisage également une expansion sur les marchés mondiaux dans le but de construire une voiture de marque chinoise concurrentielle à l'international.

