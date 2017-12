Blockpass fait appel à la technologie blockchain pour lancer sa plateforme de gestion de l'identité axée autour de l'utilisateur et réduire le coût KYC des entreprises







HONG KONG, le 20 décembre 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, Blockpass a communiqué la feuille de route de sa plateforme blockchain de vérification d'identité entièrement décentralisée et entièrement conforme.

Utilisant Ethereum et des contrats intelligents, Blockpass est une plateforme Regtech qui propose des services de réglementation et de conformité partagés pour les humains, les entreprises, les objets et les dispositifs.

Dans sa phase initiale, Blockpass constitue la solution d'identité très attendue pour l'écosystème blockchain et de cryptomonnaie. Ce secteur en expansion rapide a bénéficié d'une multiplication des levées de fonds via l'émission d'actifs numériques échangeables (initial coin offering ou ICO) et de milliards de dollars d'investissement sans vérifier l'identité des investisseurs. Craignant le blanchiment d'argent, le financement des terroristes et les systèmes de Ponzi, les gouvernements dans le monde entier mettent en oeuvre des réglementations plus rigoureuses des ICO et du secteur blockchain en général, et exigent un respect strict des principes de vérification de l'identité des clients d'une entreprise (know your customer ou KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). De telles vérifications d'identité prennent plusieurs jours ou plusieurs semaines, ce qui ralentit le processus d'accueil des clients et entraîne des coûts élevés pouvant atteindre jusqu'à 20 % des budgets d'exploitation.

« Blockpass est une plateforme comme service conçue pour résoudre ce problème. Blockpass est une infrastructure partagée pour les entreprises blockchain qui peuvent partager une base de clients vérifiés et réduire le coût du processus d'accueil des clients », explique Hans Lombardo, directeur marketing de Blockpass IDN. « Grâce à son système intégré Regtech et de vérification de l'identité, Blockpass est en passe de devenir la référence pour l'émission de jetons et l'accueil de clients pour les plateformes de banques, de cartes de crédit, d'échanges et de transfert d'argent opérant dans l'écosystème blockchain, et dans les services financiers conventionnels et la vente au détail. »

Blockpass réduira sensiblement le coût de la conformité pour les commerces blockchain, rendra la conformité plus attirante pour les utilisateurs grâce à des programmes de récompense, et protégera les données personnelles des utilisateurs.

Blockpass - Solution pour une identité auto-souveraine

Blockpass offre également aux utilisateurs une solution d'identité auto-souveraine tout en limitant les risques de piratage. Après les récents scandales d'atteintes aux données visant des entreprises comme Yahoo, Uber et Equifax, il est évident que la centralisation des données personnelles des utilisateurs doit, si possible, être évitée.



Blockpass offre une solution de remplacement pour le stockage centralisé des données qui conféreront deux grands avantages aux utilisateurs.

1. Les utilisateurs gardent le contrôle de leur identité, et ils sont les seuls à décider qui peut y accéder

2. Aucun serveur centralisé ne stocke de données personnelles sensibles

Lorsqu'un utilisateur envoie des données et des documents d'identité à Blockpass pour vérification, une copie est stockée localement et cryptée avec un mot de passe sur l'appareil mobile de cet utilisateur. Ce dernier est la seule personne qui détient le mot de passe pour déchiffrer les données.



Après que Blockpass les reçoit et les hache, les données sont intégralement supprimées des serveurs Blockpass. À partir de ce moment-là, les données de l'utilisateur n'existent que sur le téléphone portable de l'utilisateur, et nulle part ailleurs, et ce, jusqu'à ce qu'il ou elle décide de les communiquer à des fournisseurs de services tiers, conférant ainsi aux utilisateurs le contrôle intégral de leurs données personnelles.



Puisque les données des utilisateurs sont détruites après avoir été vérifiées, si des pirates parviennent à pénétrer sur les serveurs Blockpass, ils ne trouveront que des données illisibles sans aucune valeur pour eux.



Jeton Blockpass

Le jeton numérique natif de l'écosystème Blockpass, PASS, doit être émis en tant que jeton ERC20 sur le blockchain Ethereum. Les membres de la communauté seront en mesure de télécharger l'appli Blockpass et d'envoyer leurs données KYC. Une fois ces données vérifiées, les utilisateurs connecteront leur portefeuille à leur identifiant Blockpass. Les soutiens de la plateforme recevront ensuite leurs jetons PASS dans leur portefeuille. Les utilisateurs doivent tenir compte du fait que les jetons PASS ne sont transférables qu'à d'autres utilisateurs Blockpass.

Feuille de route des produits Blockpass

La date de la publication complète de l'appli Blockpass a été fixée au 31 mars 2018. Le lancement de la version intégrale comportera la version 1.0 des applis mobiles iOS et Android pour la création d'une identité vérifiée sur le blockchain, un service Internet pour enregistrer une adresse Ethereum pour le stockage des jetons, un contrat intelligent de jeton PASS compatible ERC20 sur Ethereum, et des outils administratifs pour la gestion de la vérification de l'identité des utilisateurs. Le portefeuille recommandé pour obtenir le jeton PASS sera Infinito Wallet (https://www.infinitowallet.io/).

Pour de plus amples informations et des mises à jour, inscrivez-vous sur les sites suivants :

Vidéo promotionnelle : https://youtu.be/SvO2cw3e-SI

Site Internet : http://www.blockpass.org

Medium : https://medium.com/@blockpass

Twitter : https://twitter.com/BlockpassOrg

Facebook : https://www.facebook.com/blockpassorg/

Telegram : https://t.me/blockpass

Contact médias :

Caitlin Betts

Courriel : press@blockpass.org

Téléphone : +852-9733-4935

À propos de Blockpass

Le but de Blockpass (http://www.blockpass.org/) est la réalisation mondiale de l'identité pour l'Internet du tout. Grâce à la technologie blockchain et aux contrats intelligents, Blockpass est une plateforme Regtech prête à la production qui propose des services de réglementation et de conformité partagés pour les humains, les entreprises, les objets et les dispositifs. Prenant en charge la vérification des consommateurs et des entreprises (KYC), des objets (KYO) et des dispositifs connectés (KYD), ce système d'identité permettra la mise au point de nouvelles applications qui dépendent d'une connexion sécurisée entre les identités des humains, des entreprises et des dispositifs. Immatriculée à Hong Kong, Blockpass IDN est une co-entreprise entre Infinity Blockchain Labs et Chain of Things.

SOURCE Blockpass

Communiqué envoyé le 20 décembre 2017 à 07:45 et diffusé par :