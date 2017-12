DL Innov rétablit les faits







QUÉBEC, le 20 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le président de l'entreprise DL Innov inc., monsieur Dominic Lacroix réfute les allégations qui ont circulé au cours des derniers jours relativement à la création de la cryptomonnaie PlexCoin (PLX). Certains messages véhiculés par les médias laissent croire que DL Innov a mis en place un stratagème frauduleux pour dépouiller les acheteurs de la nouvelle cryptomonnaie PlexCoin (PLX), ce qui est complètement faux.

Dans ce contexte, DL Innov tient à rétablir les faits. Depuis le début de l'année 2017, plusieurs spécialistes ont travaillé sans relâche afin de concevoir et mettre en place la cryptomonnaie PlexCoin (PLX). Tous les acheteurs de Plexcoin (PLX) ont reçu leur dû. La cryptomonnaie PlexCoin (PLX) existe et peut se transiger sur le marché mondial à l'heure actuelle.

DL Innov inc. et monsieur Dominic Lacroix contestent présentement devant le Tribunal administratif des marchés financiers (TMF) que le PlexCoin (PLX) constitue une forme d'investissement visée par la Loi 1 sur les valeurs mobilières, étant d'avis qu'il s'agit plutôt d'une cryptomonnaie.

Rappelons que PlexCoin (PLX) a été approuvé comme une cryptomonnaie officielle par EtherScan. (http://bit.ly/2nF54Pl)

Vendredi le 15 décembre 2017, dans le cadre des procédures d'appel relativement à sa condamnation pour outrage au tribunal et aux peines qui lui ont été imposées, Dominic Lacroix a été remis en liberté par un juge de la Cour d'appel du Québec jusqu'à ce que celle-ci statue sur la justesse des peines prononcées par la Cour supérieure du Québec.

DL Innov collabore actuellement tant avec l'Autorité des marchés financiers du Québec (AMF) que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis afin de solutionner les litiges en cours.

En raison de l'enquête et des ordonnances rendues par le Tribunal administratif des marchés financiers (TMF), Dominic Lacroix et la direction de DL Innov ne feront aucun autre commentaire pour le moment.

À propos de DL Innov inc.

DL Innov est une entreprise de gestion fondée en 2012 par Dominic Lacroix. Située à Québec, sur le boulevard Lebourgneuf, l'entreprise comptait plus de 40 employés au début de l'année 2017 et se spécialise dans le domaine de la finance et technologie en ligne.

