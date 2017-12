Merck signe un contrat commercial d'approvisionnement avec bluebird bio pour la fabrication de vecteurs viraux







- Vise à accélérer la fabrication de nouveaux traitements pour un large éventail de maladies graves

- Souligne le rôle de leader de la division Sciences de la vie de Merck en tant qu'organisation de fabrication sous contrat et fournisseur commercial de vecteurs viraux pour la thérapie génique

DARMSTADT, Allemagne, le 20 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Merck, société scientifique et technologique leader, a annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat commercial d'approvisionnement portant sur la fabrication de vecteurs viraux en faveur de la société bluebird bio, Inc., basée à Cambridge, dans le Massachusetts, aux États-Unis, pour son utilisation dans le cadre de thérapies géniques potentiellement transformatives.

Photo : http://mma.prnewswire.com/media/620926/Merck_bluebird.jpg

« Nous sommes impatients de collaborer avec bluebird bio pour délivrer des thérapies révolutionnaires destinées à lutter contre des maladies pour lesquelles les options sont limitées voire inexistantes », a déclaré Udit Batra, membre du comité exécutif et PDG de la division Sciences de la vie. « Grâce à 30 années d'expérience dans la fabrication de vecteurs viraux, nous demeurons engagés en faveur de l'innovation aux côtés des universitaires, des hôpitaux, et des fabricants de thérapies cellulaires, afin d'accélérer l'accès aux thérapies cellulaires personnalisées pour les patients qui en ont le plus besoin. »

Dans le cadre de ce contrat pluriannuel, la division commerciale Sciences de la vie de Merck fabriquera des vecteurs lentiviraux pour les produits médicamenteux de bluebird bio conçus afin de traiter un ensemble de maladies génétiques rares. bluebird bio est une société de stade clinique qui développe des thérapies géniques et cellulaires potentiellement transformatives contre des maladies génétiques graves, et des immunothérapies basées sur les cellules T pour le traitement du cancer.

La thérapie génique implique la délivrance de matériel génétique dans les cellules du patient, afin de produire un effet thérapeutique tel que la correction d'un gène muté ou le reciblage d'une cellule immunitaire pour lutter contre le cancer. Pour créer des produits thérapeutiques personnalisés, les gènes sont délivrés dans les cellules immunitaires en utilisant des vecteurs viraux, tels que ceux fabriqués par Merck.

Ce contrat se fonde sur l'expérience approfondie de Merck dans la production de vecteurs viraux destinés à la thérapie génique, de l'échelle clinique à l'échelle commerciale. La société est présente dans le secteur des outils de fabrication et des services destinés à la thérapie génique et cellulaire depuis près de trente ans.

L'installation de fabrication de Merck basée à Carlsbad, en Californie, aux États-Unis, qui fournit les services de fabrication destinés aux thérapies virales et géniques BioReliance®, est présente dans le secteur de la thérapie génique depuis 1997, année aux environs de laquelle ont débuté les essais cliniques portant sur la thérapie génique. En octobre 2017, cette installation a satisfait à la fois à une inspection de pré-licence de la Food & Drug Administration (FDA) américaine, et à une inspection d'autorisation de mise sur le marché de l'Agence européenne des médicaments (AEM).

L'investissement de Merck dans le domaine de la thérapie génique inclut une récente expansion à Carlsbad, visant à multiplier par près de deux son ancienne capacité de production ? passant de 44 000 pieds carrés à 65 000 pieds carrés. Ce site inclut 16 salles blanches modulaires de fabrication virale en vrac dotées d'équipements à usage unique, et deux pièces de remplissage/finition pour les produits de thérapie génique, de vaccins viraux et d'immunothérapie.

La société possède également une capacité de fabrication destinée aux thérapies virales et géniques, ainsi que des services de banque cellulaire à Glasgow, en Écosse. Elle possède également des services de banque cellulaire à Rockville, dans le Maryland, et propose son test de biosécurité BioReliance® à l'échelle mondiale, pour les produits de thérapie génique à la fois au stade clinique et commercial.

