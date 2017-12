SNC-Lavalin s'apprête à former une coentreprise avec ABB







MONTRÉAL, le 20 déc. 2017 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) est heureuse d'annoncer qu'elle a signé une entente en vue de former une coentreprise avec ABB pour la réalisation, à l'échelle mondiale, de projets de postes électriques à courant alternatif de 66 kV CA et plus. En vertu de cette entente, SNC-Lavalin sera l'actionnaire majoritaire. Dans le cadre de la stratégie de croissance de son secteur Énergie propre, cette coentreprise élaborera une plateforme visant à accélérer la croissance en combinant les forces et le savoir-faire de SNC-Lavalin dans la réalisation de projets complexes, y compris la conception, l'ingénierie et la gestion de projets, avec la technologie de pointe d'ABB en matière de postes électriques et ses produits de calibre mondial.

Le tout s'appuie sur la nouvelle structure axée sur le client de SNC-Lavalin, annoncée en novembre et qui crée un secteur Énergie propre intégrant des activités dans les domaines hydroélectrique, du transport et de la distribution d'électricité, des énergies renouvelables et du stockage d'énergie.

« Cette coentreprise est une étape stratégique visant à tirer parti de nos capacités liées au cycle de vie complet des énergies renouvelables, et à nous placer dans une position favorable dans tous nos marchés, et plus particulièrement ceux des services publics, des énergies renouvelables et du transport, a déclaré Marie-Claude Dumas, présidente, Énergie propre. Ce modèle d'affaires novateur donnera lieu à une offre clé distinctive dans tous les secteurs de SNC-Lavalin et il créera de la valeur pour nos clients en nous permettant de tirer parti à la fois de notre savoir-faire de renommée mondiale, de notre offre de services de bout en bout et de notre présence géographique. »

La coentreprise comporte d'importantes occasions de perfectionnement pour les employés et son carnet de commandes devrait s'élever à plus de 700 millions de dollars.

La coentreprise est assujettie aux conditions de clôture et devrait se conclure au cours du deuxième trimestre de 2018.

À propos de SNC-Lavalin

