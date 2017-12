Les Producteurs de lait du Québec ont donné plus de 750 000 litres de lait aux familles en situation de pauvreté en 2017







LONGUEUIL, QC, le 19 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Cette année, Les Producteurs de lait du Québec ont donné 752 288 litres de lait aux familles en situation de pauvreté, dont près de 40 000 litres de lait à travers une centaine d'organismes dans toute la province pour la période de Noël.

« Les dons de lait des Producteurs de lait du Québec contribuent à combler les besoins en produits laitiers des familles québécoises aux prises avec des difficultés financières. Ce geste de solidarité est réalisé avec l'appui de nos partenaires de l'industrie laitière et permet à des familles d'ici de bénéficier de lait et d'autres produits laitiers tout au long de l'année », a déclaré le président des Producteurs de lait du Québec, Bruno Letendre.

Conscients de l'importance du lait pour la santé, les producteurs, transporteurs et transformateurs du secteur laitier se sont alliés pour remettre près de 10 millions de litres de lait sous forme de divers produits laitiers aux plus vulnérables de la société, depuis la signature du premier protocole d'entente avec Banques alimentaires du Québec en 2003.

Les partenaires du secteur laitier québécois s'engagent depuis les 14 dernières années dans le programme de production destiné aux organismes d'aide alimentaire. Il ne s'agit pas d'un programme de récupération, mais bien d'un véritable programme de dons de lait planifiés sur une base continue et annuelle. En 2017, ce sont 242 902 litres de lait qui ont été donnés dans le cadre de ce programme. En outre, Les Producteurs de lait du Québec, ainsi que des partenaires ciblés, ont ajouté des dons totalisant 471 320 litres de lait au cours de l'année.



DONS DE LAIT POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 2017

Les Producteurs de lait du Québec ont remis 38 066 litres de lait à plus de 100 organismes au Québec, dont :

15 000 litres de lait à Jeunesse au Soleil pour la région de Montréal;

1 800 litres à l'organisme Action Nouvelle Vie de Longueuil;

1 700 litres pour Moisson Québec;

1 300 litres à la Société Saint-Vincent de Paul de Québec.

PROGRAMME DE DONS DE LAIT ET DE PRODUITS LAITIERS

TOTAL depuis 2003 : 9 670 643 litres de lait



TOTAL DES DONS DE LAIT EN 2017 : 752 288 LITRES DE LAIT



À propos des Producteurs de lait du Québec

Les Producteurs de lait du Québec, affiliés à l'UPA, représentent les 5?473 fermes laitières qui livrent annuellement plus de 3 milliards de litres de lait, dont la vente totalise des recettes à la ferme de plus de 2,45 milliards de dollars. La production et la transformation laitière génèrent au Québec quelque 83?000 emplois directs, indirects et induits et contribuent à hauteur de 6,2 milliards de dollars au produit intérieur brut. Finalement, elle entraîne des retombées fiscales de 1,3 milliard de dollars, dont 678 millions au gouvernement fédéral et 454 millions au gouvernement du Québec. www.lait.org

