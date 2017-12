Le ministère de la Sécurité publique procédera à un test du système Québec En Alerte aujourd'hui







QUÉBEC, le 20 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Sécurité publique (MSP) tient à informer la population qu'un test du système Québec En Alerte sera effectué cet avant-midi à 9 h 55.

À cet effet, un message d'essai, précisant qu'il ne s'agit pas d'une catastrophe réelle et qu'il n'y a pas de danger pour la santé ou la sécurité des citoyens, sera diffusé à la grandeur du Québec par l'entremise de la radio, de la télévision, du site Internet du MSP et de ses comptes Twitter et Facebook. Il est à noter que le MSP rend disponible un message bilingue pour les radiodiffuseurs qui desservent un auditoire anglophone.

Faits saillants

Québec En Alerte est un système qui permet au MSP d'aviser rapidement les Québécois en cas d'événements présentant une menace réelle ou imminente. Grâce à ce système, le MSP est en mesure de diffuser une alerte d'urgence à l'ensemble du Québec ou à une région spécifique mis en péril par un événement menaçant la vie ou la sécurité des citoyens.





est un système qui permet au MSP d'aviser rapidement les Québécois en cas d'événements présentant une menace réelle ou imminente. Grâce à ce système, le MSP est en mesure de diffuser une alerte d'urgence à l'ensemble du Québec ou à une région spécifique mis en péril par un événement menaçant la vie ou la sécurité des citoyens. Le MSP a la responsabilité de procéder à des tests annuellement afin de s'assurer du bon fonctionnement du système.





La diffusion d'un message d'alerte est une responsabilité partagée entre le MSP et l'ensemble des radiodiffuseurs et des compagnies de télécommunication.





Ces derniers ont l'obligation, en vertu d'une décision du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, d'être connectés au système d'alerte et de distribuer automatiquement sur leurs ondes les messages d'alerte à la population.





radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, d'être connectés au système d'alerte et de distribuer automatiquement sur leurs ondes les messages d'alerte à la population. Rappelons que ce système est une initiative pancanadienne et qu'il est disponible partout au Canada .

Liens connexes

www.alerte.gouv.qc.ca

http://enalerte.ca/

