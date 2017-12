/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce concernant les lieux proposés comme sites du patrimoine mondial de l'UNESCO au Canada/

La ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Catherine McKenna, fera une annonce concernant les lieux recommandés pour la Liste indicative des sites du patrimoine mondial au Canada. La ministre...

Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Luc Blanchette, et le ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Jean D'Amour, annoncent la transformation du poste d'accueil John et la rénovation de cinq chalets dans la réserve...