Invitation aux médias - Bilan des mesures pour accompagner les personnes en situation d'itinérance : la STM et la SDS font le point

MONTRÉAL, le 20 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Avec l'arrivée des grands froids, les forces vives du milieu se mobilisent pour accompagner les personnes en situation d'itinérance. Pour l'occasion, Philippe Schnobb, président du conseil d'administration de la STM, et Stéphanie Gareau, présidente de la Société de développement social (SDS), accompagnés des partenaires du milieu, invitent les représentants des médias à une rencontre de presse pour faire le point sur les initiatives du milieu.

L'activité aura lieu le mercredi 20 décembre prochain, à 11 h 15, devant la Verrière de Frédéric Back située à l'intérieur de la station Place-des-Arts, et sera suivie d'une séance de photos sur l'esplanade de la Place-des-spectacles (où seront stationnés un véhicule de la Clinique mobile Médecins du Monde et la navette Mission Old Brewery).

