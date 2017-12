Magasinez chez Bureau en Gros pendant l'Après-Noël pour profiter des meilleures offres du temps des Fêtes







RICHMOND HILL, ON, le 20 déc. 2017 /CNW/ - Staples/Bureau en Gros a dévoilé aujourd'hui ses aubaines de l'Après-Noël pour aider les clients à planifier leur chasse aux aubaines. Le détaillant baisse le prix des fournitures de bureau et des meilleurs produits technologiques de la saison, notamment les ordinateurs portatifs, les tablettes, les haut-parleurs Bluetooth, les écouteurs sans fil et plus encore.

« Notre solde d'Après-Noël est l'un des meilleurs moments pour magasiner; vous profitez d'économies sur les tout nouveaux produits technologiques », affirme Mary Sagat, chef de la direction de Staples/Bureau en Gros. « Les clients trouveront les articles qu'ils souhaitaient recevoir à Noël à un prix concurrentiel en succursale et en ligne. »

Les clients auront l'accès prioritaire aux aubaines de l'Après-Noël en ligne à Bureauengros.com dès le 24 décembre, tandis que les succursales remplies d'aubaines ouvriront à 8 h le 26 décembre, là où c'est permis.

Voici quelques-uns des meilleurs soldes de l'Après-Noël chez Bureau en Gros :

Pour connaître toutes les aubaines, consultez la circulaire de l'Après-Noël de Bureau en Gros à Bureauengros.com.

À propos de Staples/Bureau en Gros

Staples/Bureau en Gros aide à en faire plus en offrant davantage de produits et de façons de magasiner. Grâce à ses services de vente au détail en succursale, en ligne et de livraison de premier ordre, Staples/Bureau en Gros permet aux clients de magasiner comme et quand ils le veulent, que ce soit en succursale, en ligne, sur des appareils mobiles ou par l'option de l'entreprise d'achat en ligne avec collecte en succursale. Staples/Bureau en Gros s'engage à offrir aux clients le niveau de service le plus élevé, avec plus d'articles que jamais, comme des produits technologiques, des fournitures de nettoyage et pour salle de pause, des meubles, des fournitures de sécurité, des fournitures médicales et des services d'impression et de marketing. De plus, l'entreprise participe à plusieurs programmes de dons d'entreprise qui soutiennent activement des initiatives dans trois domaines : l'environnement, l'éducation et l'esprit d'entreprise dans les communautés canadiennes de l'ensemble du pays. Visitez le site Bureauengros.com pour en savoir plus, ou suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram.

