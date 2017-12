De la neige et du froid pour le temps des Fêtes







L'Aperçu du temps des Fêtes de MétéoMédia laisse prévoir un Noël frigorifiant pour bien des Québécois.

OAKVILLE, ON, le 20 déc. 2017 /CNW/ - Visiblement, le père Noël sera accompagné de l'air glacé du pôle Nord pour la période des Fêtes ! En raison de la descente du vortex polaire sur le Canada, l'Aperçu du temps des Fêtes de MétéoMédia laisse présager un des Noëls les plus froids depuis longtemps pour certaines régions.

Ceux qui espèrent un Noël blanc verront leur voeu exaucé, alors que l'ensemble du Québec devrait conserver une couche de neige au sol.

D'ailleurs, il y aura plus d'une trajectoire à surveiller ce réveillon, celle du traîneau du père Noël, mais aussi celle d'une météo active qui pourrait éventuellement apporter une autre sorte de cadeaux : de la neige, de la pluie et de la pluie verglaçante. « Ceux qui prévoient des déplacements pendant les Fêtes devraient suivre attentivement les changements rapides des conditions météo, » explique Chris Scott, directeur-météorologue à MétéoMédia.

Voici un aperçu plus détaillé des prévisions attendues à travers le pays :

Québec & Ontario - Le début de la période des Fêtes se fera sous une succession de systèmes dépressionnaires qui apporteront une variété de précipitations. Mis à part les secteurs situés au sud de l'Ontario, le reste du territoire est en bonne voie pour connaître un Noël blanc.

Par la suite, des températures glaciales s'amèneront entre Noël et le jour de l'An. Cette partie du pays pourrait même connaître le temps des Fêtes le plus froid des cinq dernières années. Près des Grands Lacs, ces conditions météo pourraient provoquer des bourrasques côtières.

Ailleurs au Canada - Le blanc dominera un peu partout au Canada pour l'arrivée du père Noël, à l'exception de la grande région de Vancouver et du sud de la Nouvelle-Écosse. Les fervents amateurs de ski seront quant à eux choyés, alors que des quantités de neige abondantes sont attendues sur les sommets, dont ceux des Rocheuses canadiennes.

Tout comme au Québec, le froid dominera partout au pays, et plus particulièrement dans les Prairies canadiennes qui pourraient connaître un dangereux refroidissement éolien.

Comme la météo s'annonce active, les Canadiens qui se déplaceront pour passer les Fêtes en famille sont invités à suivre attentivement les prévisions quotidiennes. Vous pouvez vous préparer aux conditions changeantes en visitant www.meteomedia.com ou en téléchargeant l'Application MétéoMédia et en créant un compte pour des renseignements personnalisés et des prévisions à la minute près.

« La neige recouvre déjà le sol au Québec, mais les températures attendues ce week-end pourraient changer la donne. Personne ne sait si dame Nature, comme le père Noël, a une liste des enfants sages, mais on espère que les Québécois y font bonne figure ! » ajoute André Monette, chef d'équipe-météorologue à MétéoMédia.

Quelles villes canadiennes vivront un Noël blanc ?

Vancouver Peu probable Victoria Improbable Edmonton Peu probable Calgary Garantie Regina Peu probable Saskatoon Garantie Winnipeg Garantie Thunder Bay Garantie Toronto Peu probable Val-d'Or Garantie Ottawa / Gatineau Garantie Montréal Garantie Sherbrooke Garantie Québec Garantie Saguenay Garantie Rimouski Garantie Sept-Îles Garantie Frédéricton Probable Halifax Peu probable Charlottetown Peu probable St. John's Probable Whitehorse Garantie Yellowknife Garantie Iqaluit Garantie

