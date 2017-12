Ouverture au public de l'aquarium « Poema del Mar » sur l'île de Grande Canarie







L'inauguration tant attendue de Poema del Mar, un aquarium novateur lancé par l'entreprise Loro Parque, a eu lieu dimanche 17 décembre à Las Palmas de Gran Canaria. Situé à côté de la jetée des bateaux de croisière sur le quai de Sanapú, à seulement 200 mètres de la célèbre plage de Las Canteras, l'aquarium a illuminé le centre de la capitale de l'île avec d'impressionnantes silhouettes de requins multicolores se profilant sur la façade du bâtiment.

Il s'agit d'un projet moderne et ambitieux qui couvre plus de 12 500 m[2] et présente plus de 350 espèces. Il fait preuve d'un grand engagement à l'égard de l'innovation, de la préservation de la biodiversité et de l'excellence en termes de tourisme durable. Les autorités des Îles Canaries, en Espagne, ont qualifié Poema del Mar de projet « d'intérêt stratégique et régional », qui va consolider la place de Grande Canarie et l'ensemble de l'archipel en tant que l'une des plus grandes destinations touristiques internationales de la planète.

Le nouvel aquarium Poema del Mar va poursuivre le même engagement envers la qualité et l'excellence que celui dans lequel s'est illustré Loro Parque. L'engagement sans faille de Loro Parque vis-à-vis du bien-être des animaux, de la préservation de la biodiversité et de la protection de l'environnement a été amplement récompensé par de nombreuses distinctions nationales et internationales, labels de qualité et autres prix environnementaux que Loro Parque a reçus tout au long de ses 45 ans d'existence. Parmi les reconnaissances récentes, notons que Loro Parque et Siam Park ont été respectivement reconnus par TripAdvisor comme le meilleur zoo et le meilleur parc aquatique au monde en 2017, un prix que Siam Park s'est vu décerner pour la 4[e] année consécutive.

Une visite à l'aquarium Poema del Mar sera synonyme de découverte de trois zones différentes : les écosystèmes marins de surface, les écosystèmes marins profonds et les espèces d'eau douce. Les visiteurs commenceront l'exploration du lieu en plongeant dans « La Jungle » qui recrée les paysages et la biodiversité des différentes régions du monde. Ils découvriront ensuite « Le Récif », un gigantesque cylindre de 400 000 litres d'eau qui présente une grande variété de couleurs créées par les poissons et les récifs coralliens. Point d'orgue à la visite de l'aquarium, la troisième zone est le « Deep Sea », qui ne manquera de surprendre les visiteurs avec sa plus grande vitrine incurvée au monde.

Poema del Mar redoublera d'efforts pour préserver la richesse marine de l'Atlantique, en coordination avec Loro Parque Fundación, une fondation avec plus de 20 ans d'expérience, plus de 100 projets de préservation dans 30 pays à l'échelle du globe et des investissements totaux de 17 000 000 USD dans la préservation des espèces particulièrement menacées.

