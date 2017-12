Flowmon Networks renforce sa présence au Royaume-Uni







Flowmon Networks, un fournisseur européen qui développe des solutions de surveillance et de sécurité de dernière génération destinées aux réseaux d'entreprises, investit pour accroître sa présence sur le marché du Royaume-Uni. Après avoir constitué une nouvelle équipe de développement commercial, l'entreprise a signé un contrat de distribution avec Beta Distribution afin d'apporter l'intelligence réseau de Flowmon aux prestataires de services Internet et au marché des entreprises du pays.

L'axe de la nouvelle équipe de développement commercial est fixé par Stuart Smith (ingénieur commercial) et Filip Cerny (directeur du développement commercial, soit BDM), ancien responsable des grands comptes de Flowmon pour le secteur des entreprises, coordonne l'équipe.

Sous l'égide du BDM, la nouvelle équipe sera chargée d'améliorer la notoriété de la marque Flowmon et de développer des relations avec de nouveaux clients dans des secteurs ciblés, en étroite collaboration avec des partenaires de distribution britanniques tels que Xantaro, Infradata et Axians. « En nous fondant sur les chiffres actuels, nous visons une croissance du chiffre d'affaires de 500 % en glissement annuel au Royaume-Uni. En raison de cette forte croissance, nous continuons à investir dans les opérations locales. Nous voulons que Flowmon soit aussi reconnue comme la technologie NPMD (surveillance et diagnostic des performances du réseau) et d'analyse des comportements préférée par les utilisateurs au Royaume-Uni », déclare Frank Dupker, vice-président des ventes de la région EMEA (Europe, Moyen Orient, Afrique) chez Flowmon Networks.

Flowmon a aussi récemment annoncé la nomination de Beta Distribution en tant que distributeur agréé au Royaume-Uni. Tony Howard, directeur de la stratégie et des opérations d'entreprise chez Beta, a commenté à ce sujet : « La signature d'un contrat avec un fournisseur de cybersécurité de premier plan signifie que nous pouvons permettre à nos revendeurs de fournir à leurs clients une solution qui gérera leur environnement informatique de plus en plus complexe, garantissant ainsi la fiabilité, la disponibilité et la sécurité de leurs activités au sein d'un environnement exigeant ».

Il a ajouté : « Flowmon est d'ores et déjà reconnue comme l'un des principaux fournisseurs de l'industrie. Sa solution a été remarquée par Gartner, recommandée par Cisco, Check Point et IBM, et c'est l'une des entreprises les plus dynamiques du secteur ».

Flowmon aide les prestataires de services Internet et les entreprises à gérer et sécuriser leurs réseaux grâce à une technologie évoluée et basée sur les flux de surveillance du réseau et d'analyse des comportements qui utilise l'apprentissage automatique. Grâce à Flowmon, les professionnels garantissent la fiabilité et le fonctionnement harmonieux des services professionnels cruciaux et sécurisent les richesses des entreprises contre les cyber-menaces actuelles.

À propos de Flowmon Networks

Reconnue par Gartner, Flowmon est un fournisseur de produits de surveillance des performances du réseau et de sécurité du réseau qui utilisent des informations venant du flux de trafic. Grâce à la technologie de surveillance hautement performante et aux analyses du comportement de l'entreprise, les professionnels de l'informatique du monde entier peuvent augmenter les performances du réseau et des applications et gérer des cyber-menaces modernes.

Flowmon Networks, Sochorova 3232/34, 616 00 Brno, République tchèque

Tél : +420-530-510-600, courriel : info@flowmon.com, site web : http://www.flowmon.com

