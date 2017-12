Valerie Irene Duebell rejoint Cloud4C comme vice-présidente directrice, ventes internationales et alliances globales







LONDRES, SINGAPOUR et MUNICH, December 20, 2017 /PRNewswire/ --

Cloud4C, société qui se profile comme leader mondial des services Cloud et de gestion, a annoncé aujourd'hui la nomination de Valerie Irene Duebell comme vice-présidente directrice, ventes internationales et alliances globales.

Valerie possède près de 25 ans d'expérience extensive dans des entreprises internationales du secteur des technologies de l'information (informatique en nuage, logiciel, matériel, services) sur des marchés établis et émergents et au sein de grandes multinationales multi-fonctionnelles dans le domaine des ventes, des canaux, du marketing, des opérations pré-vente et de ventes. Elle apporte à l'entreprise un parcours professionnel semé de réussites dans l'établissement de démarrages de nouvelles entreprises commerciales, la transformation d'entreprises traditionnelles établies, le redressement des performances d'organisation, le passage de l'entreprise à un niveau supérieur, la gestion d'entreprises ayant des volumes importants ainsi que la clôture d'accords complexes de plusieurs millions de dollars entre différentes firmes.

Valerie quitte IBM après avoir occupé des postes de direction chez AWS, Fujitsu et Microsoft en Asie-Pacifique, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

« Je suis ravi que Valerie rejoigne notre organisation » a déclaré Sridhar Pinnapureddy, fondateur et PDG de Cloud4C « Elle apporte une riche expérience dans la gestion d'alliances, le redressement d'entreprises et l'amélioration de la présence sur des marchés aussi bien développés qu'émergents dans le monde grâce à des alliances. Elle partage les valeurs et l'approche de notre entreprise et par conséquent nos équipes et clients dans le monde tireront un bénéfice énorme de son expérience, ses connaissances et sa sagesse. »

Valerie sera sous les ordres de M. Sridhar Pinnapureddy, fondateur et PDG de Cloud4C. Son principal domaine de travail sera de stimuler la croissance et d'améliorer la présence sur le marché par le biais d'alliances globales.

Valerie a déclaré : « Je suis vraiment heureuse de rejoindre Cloud4C, un acteur mondial émergent, et j'espère appliquer mon expérience dans le secteur pour stimuler la croissance, forger des alliances, répondre aux besoins des clients dans le monde en augmentant la croissance et les parts de marché ».

À propos de Cloud4C :

Cloud4C, société qui se profile comme leader mondial des services Cloud et de gestion, est présente dans treize pays en Amérique, Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Europe. La société travaille pour des multinationales et offre des applications critiques qui nécessitent une présence mondiale et se conforment aux législations strictes concernant le contrôle des données dans les pays respectifs.

