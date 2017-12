Le dirigeant FinTech chevronné Ronald Martin rejoint BlockEx comme directeur de l'exploitation







Cette semaine, Ronald Martin, ancien cadre supérieur en résidence chez Bain Capital, a rejoint BlockEx, une société FinTech possédant une plateforme de négociation d'actifs numériques

Ronald Martin rejoint BlockEx comme directeur de l'exploitation. Ronald Martin, ancien cadre supérieur en résidence chez Bain CapitalVentures, quitte le monde financier traditionnel pour apporter son expérience en matière de plateforme financière à la blockchain. Martin apporte des années d'expérience FinTech et SaaS en tant qu'ancien vice-président directeur et directeur général d'Altisource, PDG de Paysafe PLC, vice-président des ventes, des affaires et du développement d'entreprise Salesnet.

Adam Leonard, PDG de BlockEx, a commenté en ces termes : « Je suis heureux de souhaiter la bienvenue à Ronald Martin. Ses années d'expérience et son expertise dans l'espace FinTech nous aideront à diriger l'équipe BlockEx. Martin apportera une foule de valeurs et assurera notre mission : apporter la gouvernance et le cadre légal de nos activités règlementées au marché des ICO, et fournir un marché sûr tant aux émetteurs qu'aux participants. »

BlockEx est une plateforme d'échange d'actifs numériques (Digital Asset Exchange Platform (DAxP)) - un échange de classe institutionnelle offrant des outils de création, de dématérialisation et de gestion du cycle de vie des actifs blockchain. Elle inclut un outil de création et un logiciel d'échange, de compensation, de règlement, d'enregistrement et de courtage d'actifs numériques. Les traders peuvent négocier des paires fiat-crypto, ainsi que d'autres actifs numériques de haute qualité comme des jetons ICO.

BlockEx lance actuellement ses ICO pour le marché des ICO BlockEx. Le marché des ICO, qui fait partie de DAxP, permettra aux utilisateurs de se coter et de participer à des ICO conformes de haute qualité. Le jeton de BlockEx, le DAXT, peut être utilisé pour garantir une allocation de jetons durant les avant-ventes ICO hébergées sur leur plateforme. Les participants au marché des ICO recevront un flux constant d'ICO soigneusement approuvées.

BlockEx se positionne comme un pont entre le secteur des services financiers et le nouveau monde de la blockchain. C'est un moment passionnant pour la société à l'heure où elle élargit son équipe et sa portée et lance une ICO. BlockEx finira l'année sur une note positive avec l'arrivée d'un nouveau directeur de l'exploitation impressionnant.

À propos de BlockEx : La plateforme d'actifs numériques DAxP de BlockEx est un échange de classe institutionnelle proposant des outils de création, de dématérialisation et de gestion du cycle de vie des actifs blockchain. La plateforme DAxP de BlockEx inclut un outil de création et un logiciel d'échange, de compensation, de règlement, d'enregistrement et de courtage d'actifs numériques. Ses bureaux sont situés à Londres, en Bulgarie, à Taiwan et en Israël. https://www.blockex.com/

