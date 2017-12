Magna annonce une nouvelle structure de direction et de nouveaux segments d'activité dans ses rapports financiers







Magna International Inc. (TSX : MG) (NYSE : MGA) a annoncé aujourd'hui un réalignement de sa structure de direction avec ses gammes de produits. Cette modification offre une plus grande conformité de nos opérations internationales à notre stratégie à long terme, qui est étroitement liée à l'avenir de la mobilité. Par ailleurs, la nouvelle structure a été conçue pour améliorer les synergies entre les différents groupes de produits et pour mieux répondre aux besoins de nos clients.

Parallèlement à ces modifications, nous introduirons également de nouveaux segments d'activités dans nos rapports financiers à partir de 2018. Ces nouveaux segments d'activité donneront aux investisseurs une transparence accrue, tout en permettant d'effectuer des comparaisons plus faciles avec nos pairs. À partir du premier trimestre 2018, nos ventes, notre BAII ajusté et d'autres éléments financiers seront présentés sur la base de quatre segments d'exploitation internationaux axés sur des produits :

Extérieurs et structures de carrosseries , qui inclut notre unité dédiée aux carrosseries et châssis (Cosma), extérieurs, systèmes de toit, systèmes de scellage et opérations de systèmes de carburant ;

, qui inclut notre unité dédiée aux carrosseries et châssis (Cosma), extérieurs, systèmes de toit, systèmes de scellage et opérations de systèmes de carburant ; Alimentation et vision , qui inclut nos activités liées aux groupes motopropulseurs, à l'électronique, aux miroirs, à l'éclairage et aux fermetures ;

, qui inclut nos activités liées aux groupes motopropulseurs, à l'électronique, aux miroirs, à l'éclairage et aux fermetures ; S ystèmes de sièges , qui comprend nos usines d'assemblage de sièges complets et nos opérations de mousse, découpe, structures et mécanismes ; et

, qui comprend nos usines d'assemblage de sièges complets et nos opérations de mousse, découpe, structures et mécanismes ; et Véhicules complets, qui inclut nos activités de fabrication en sous-traitance ainsi que nos centres d'ingénierie de véhicules complets ( Magna Steyr ).

« Les modifications que nous apportons à notre structure de direction vont renforcer notre capacité à innover, en favorisant une plus grande collaboration et un meilleur partage de l'expertise dans l'ensemble de la société. En particulier, notre segment Alimentation et vision possède une expertise en matière d'électronique et de logiciels qui est cruciale pour notre croissance. Face aux tendances du secteur, notamment l'électrification, l'autonomie et la nouvelle mobilité, nous allons continuer de nous appuyer sur l'avantage concurrentiel de notre portefeuille robuste et de nos connaissances approfondies des systèmes, nous permettant de fournir à nos clients des solutions plus complètes. »

- Don Walker, président-directeur général de Magna

« Compte tenu de l'évolution de la mobilité, nous reconnaissons la nécessité d'offrir un niveau de transparence plus élevé concernant Magna. La nouvelle segmentation permet à nos rapports financiers d'être plus en ligne avec ceux de nos pairs et permettra à la communauté financière d'avoir une meilleure compréhension de notre modèle d'affaires unique. »

- Vince Galifi, directeur financier de Magna

NOTRE ENTREPRISE[(1)]

Nous employons plus de 163 000 collaborateurs axés sur l'entrepreneuriat et dédiés à l'offre de solutions de mobilité. Nous sommes une société technologique et l'un des plus importants fournisseurs automobiles au monde, comptant 328 installations de fabrication et 99 sites de développement de produits, ainsi que des centres d'ingénierie et de ventes dans 29 pays. Nos produits et services compétitifs incluent des structures et extérieurs de carrosseries, des technologies d'alimentation et de vision, des systèmes de sièges et des solutions de véhicules complets. Nos actions ordinaires sont cotées à la Bourse de Toronto (MG) et à la Bourse de New York (MGA). Pour tout complément d'information sur Magna, rendez-vous sur http://www.magna.com.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés constituant des « énoncés prospectifs » au sens de la législation relative aux valeurs mobilières. Ils sont donc sujets aux clauses de non-responsabilité définies dans les documents déposés auprès des autorités de réglementation par Magna. Veuillez vous référer à l'analyse par la direction de Magna de ses résultats d'exploitation, de sa situation financière et de ses positions financières les plus récents, sa notice annuelle et son compte-rendu annuel sur le formulaire 40-F, tels que remplacés ou modifiés par tous les dépôts réglementaires ultérieurs de Magna qui décrivent les clauses de non-responsabilité, y compris les facteurs de risque susceptibles d'entraîner un écart sensible par rapport aux faits indiqués dans de tels énoncés prospectifs. Ces documents peuvent être consultés sur le site Internet de Magna à l'adresse http://www.magna.com.

[(1)] Les chiffres sur les sites de fabrication, les centres de développement de produits, d'ingénierie et de ventes, ainsi que sur les employés comprennent certaines opérations comptabilisées à valeur de consolidation.

